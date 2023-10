El israelí Weissman no viaja con el Granada a Pamplona por un motivo de seguridad

El Osasuna-Granada de este viernes a las 21.00 horas tiene un aliciente. Weissman, futbolista israelí del Granada, no viajó a Pamplona por motivos de seguridad. El grupo ultra Indar Gorri ya dijo a través de sus redes que iban a recibir al jugador entre fuertes manifestaciones de desacuerdo. El futbolista nacido en Haifa mostró sus mensajes de odio contra el pueblo palestino. "¿Por qué Ezael no dispara en la cabeza? ¿Qué razón lógica hay para que no se hayan lanzado ya 200 toneladas de bombas sobre Gaza?", afirmó en las redes sociales. Finalmente, eliminó la publicación de su cuenta pero ha sido denunciado por un delito de odio. De momento, ni el Granada ni LaLiga se han pronunciado al respecto.

"Los órganos competentes en materia de seguridad convienen que la presencia del jugador en Pamplona no era propicia después de que un sector de aficionados navarros estuvieran preparando un recibimiento hostil contra el futbolista. Lo que sí se preparaba en Pamplona era un recibimiento nada amistoso para el futbolista. Históricamente, la afición más acérrima de Osasuna se alineado a favor del pueblo palestino. Ya en un partido tiñeron uno de los fondos con banderas del territorio", informa el Diario Marca.

El Granada y los organismos de seguridad decidieron que lo mejor era evitar que el jugador viajase hasta Pamplona para evitar que este clima de aversión vaya a más. El choque, no obstante, dejará a buen seguro mensajes en contra del delantero y a favor de Palestina.