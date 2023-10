Ya hay un equipo en LaLiga dispuesto a fichar a Bryan Zaragoza al Granada

Bryan Zaragoza ha vivido una semana de ensueño. Exhibición ante el Barcelona y debut con la Selección. El extremo de 22 años lleva 5 goles en 9 partidos con el Granada y ya suena para el Real Madrid

Según Defensa Central: «En Valdebebas quedaron impresionados con el inicio de curso de Bryan Zaragoza, la joven perla del Granada, y no se descarta hacer una ofensiva por su fichaje, próximamente, y tratar de atarlo en corto».

Cabe señalar que el Real Madrid mantiene una gran relación con el club nazarí, al que ha vuelto a ceder este verano a Jesús Vallejo.

Bryan Zaragoza ya es internacional con España

Bryan Zaragoza, delantero del Granada, expresó su ilusión en la llegada a la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol, "un sueño" que confesó ha tenido "siempre desde pequeño".

Tras convertirse en una de las sensaciones en las nueve primeras jornadas de LaLiga EA Sports, Luis de la Fuente citó a Bryan Zaragoza por la lesión de Yeremy Pino después de su doblete al Barcelona en Granada.

"Es una maravilla", aseguró a su llegada a la casa de la selección española. "Es un sueño que he tenido siempre desde pequeño. Estoy con ganas de empezar", dijo el malagueño, de 22 años.

Bryan Zaragoza desveló como se produjo el momento de la llamada de la Selección y la manera en la que se enteró al acabar el partido ante el Barcelona en el que fue elegido jugador del encuentro.

"Terminó el partido, estaba dando una entrevista y me dijo el director deportivo que me tenía que decir una cosa. Estaba toda mi familia llorando y me dijeron que me había convocado la Selección. Me abracé a ellos en un momento muy bonito", manifestó a los medios de la Federación.