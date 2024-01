Italia también tiene "su caso Negreira"

Los árbitros del Calcio están protagonizando una polémica cuanto menos parecida al 'Caso Negreira'. Y es que, no solamente en España existen críticas hacia los colegiados por sus decisiones. ‘Le Iene’, programa de ‘Italia 1′, desveló las declaraciones de un trencilla de la Serie A todavía activo, que no quiso desvelar su identidad debido al "amor al juego y porque esta situación está perjudicando las carreras de muchos”. "Hubo errores inexplicables en el campo y en el VAR”: “Si tienes imágenes tan claras y la posibilidad de volver a verlas, ¿cómo puedes no percatarte del error?”, afirmó.

"El penalti birlado al Bolonia ante la Juve, la mano de Pulisic en el Genoa-Milan, la falta de Bastoni en el Inter-Verona antes del gol decisivo... En todos estos casos, inexplicablemente, se equivocaron el árbitro de campo y en la sala VAR, ante imágenes muy claras", aseguró.

"Las evaluaciones sobre los árbitros deciden cómo irá su carrera, pero si estas dependen de dinámicas, digamos ‘políticas’, el riesgo es falsear los campeonatos. Muchos de nosotros tienen la sensación de que las evaluaciones, las notas y los ascensos y descensos de los árbitros no dependan solo de sus actuaciones", afirmó.

"A veces las imágenes elegidas para justificar una decisión no nos convencen ni a nosotros. Hay la sensación de que algunos árbitros estén protegidos. El caso quiere que todas las personas que creen estar perjudicadas, no se consideran cercanas al grupo que apoya la candidatura de un determinado grupo en el mundo arbitral y que ahora ocupa funciones de alto nivel", dijo.

Además, este colegiado se mostró cuanto menos crítico con el sistema organizativo. "Hay al menos cinco, entre árbitros y asistentes, que recurrirán a acciones legales para denunciar las irregularidades”. Y hay dudas hasta sobre el fuera de juego que, en principio, con la tecnología era una certeza: “Vayamos al último Juve-Roma. Para elegir la posición de Rabiot, que marca el gol, el VAR optó por la imagen del primer momento en el que Vlahovic, autor de la asistencia, toca el balón, y ahí dibujan la línea. Sin embargo, si se fijan, tras el primer contacto Vlahovic hace un movimiento, y solo en aquella posición final el balón deja su pie. El espacio temporal entre el primer contacto y este momento cambia todo el escenario para determinar un fuera de juego", zanjó.