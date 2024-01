Jaume Munar, uno de los mejores amigos de Nadal, logra la primera victoria española en Australia

Uno de los mejores amigos de Nadal en el circuito y compañero habitual de entrenamientos, Jaume Munar, firmó la primera victoria del Open de Australia al imponerse al ruso Alexander Shevchenko (6-3, 6-3 y 6-1) en menos de dos horas. Su rival en segunda ronda saldrá del duelo entre el suizo Stan Wawrinka y el francés Adrian Mannarino (20).

El mallorquín se mostró a un gran nivel al resto al convertir media docena de los 15 puntos de rotura que dispuso. Su techo hasta ahora en el torneo era la segunda ronda que alcanzó hace cuatro años ante el local Alexei Popyrin. Munar ya ha mejorado su participación de hace un año cuando cayó en tres sets ante el checo clasificado de la previa Dalibor Svrcina.

Munar, número 83 del mundo, considera que ha llegado a Melbourne después de la mejor pretemporada de su vida. "He hecho la mejor pretemporada de mi vida, con muchos cambios que me han hecho salir de mi zona de confort. Venía con expectativas de jugar muy bien, pero luego la verdad es que no me esperaba ganar así de contundente", explicó. Y dio detalles de cómo ha trabajado en las últimas semanas: "Ahora hago muchas menos horas de entrenamientos y a nivel tenístico he cambiado algunas cosas en el saque y la derecha, por ejemplo, la he cambiado de arriba a abajo".

Munar considera que en los últimos años se había "estancado a nivel personal, no en lo tenístico. Nunca conseguía introducir cambios abruptos. Mi juego es muy diferente ahora, intento irme más hacia adelante y romper barreras". "Es una obsesión cruzar el top 50 -llegó a ser el número 53 del mundo-. Mi objetivo es llegar a noviembre y haber hecho algo diferente a otros años. Veremos dónde nos lleva ese cambio", comentó.

Munar, que tiene un vínculo especial con el entorno de Rafael Nadal, aseguró sobre el campeón de 14 Roland Garros que "a nivel tenístico está preparado para volver pero a nivel físico creo que no lo sabe ni él. Si está, en tierra será el mejor sin alguna duda", concluyó.

En el cuadro femenino, la castellonense Sara Sorribes tropezó en su estreno en el torneo frente a la rusa clasificada desde la previa Alina Korneeva por 4-6, 6-3 y 6-2. Su propuesta defensiva tan sólo valió para llevarse una primera manga en la que la experiencia se impuso a los nervios de la campeona en la modalidad junior de Roland Garros y Abierto de Australia. La rusa, alumna de la Rafa Nadal Academy, encontró el ritmo en su derecha desde dentro de la pista y acabó el encuentro con 52 golpes ganadores que contrastaron con los 15 de la mejor clasificada española en la lista WTA.