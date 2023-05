Jordi Cruyff también abandona el Barça

El todavía director deportivo del FC Barcelona, Jordi Cruyff, dejará el club blaugrana a final de temporada al decidir no renovar su contrato para emprender "nuevos proyectos" lejos del Spotify Camp Nou, siguiendo la estela del todavía director de fútbol y su superior, Mateu Alemany, que también se irá a partir del 30 de junio. "Jordi Cruyff no renovará su contrato con la entidad a final de la presente temporada por el deseo de emprender nuevos proyectos profesionales. Así se lo ha comunicado esta mañana al presidente de la entidad, Joan Laporta", según anunció el club azulgrana en un comunicado. En el encuentro, que fue "emotivo" según detalló la entidad, Jordi Cruyff argumentó su próxima salida del club en busca de "nuevos desafíos" después de dos temporadas en el Barça.

"Jordi Cruyff ha transmitido su compromiso de ayudar al club en la transición hacia una nueva estructura de la ejecutiva del fútbol, ofreciendo su máxima colaboración en el cierre de operaciones pendientes en el mercado de verano", desveló el club, en un gesto similar al de Alemany, que se desvinculará, pero seguirá ayudando hasta el cierre de mercado en cuanto a altas y bajas.

Además, Cruyff le expresó al presidente su "más sincero agradecimiento" por su "confianza" y por haberle ofrecido la oportunidad de incorporarse al Fútbol Club Barcelona hace dos temporadas.

El hijo del histórico exjugador y exentrenador blaugrana Johan Cruyff llegó al Barça procedente del Shenzhen FC de la liga de China, para sumarse al nuevo proyecto de Laporta desde el 1 de septiembre de 2021. "En sus dos temporadas en el club catalán, la labor de Jordi Cruyff ha sido muy valiosa en las decisiones futbolísticas y en la reconstrucción del primer equipo. Además, ha sido un persona muy cercana a los entrenadores y el staff técnico que ha tenido el club", valoró la entidad, que agradece a Cruyff su "importante aportación" como integrante de la Comisión Deportiva.

Una invasión "casi imposible" de evitar

El coordinador general de Deportes de los Mossos d’Esquadra, el intendente Josep Saumell, cree que la celebración de los jugadores del Barça en el césped del RCDE Stadium no fue "excesiva" y ha alegado que una invasión como la de los radicales blanquiazules es "casi imposible" de evitar. Entre 75 y 100 aficionados del RCDE Espanyol invadieron el campo de Cornellà-El Prat el domingo tras la victoria del Barça por 2-4, lo que obligó a los jugadores "culers", que estaban en el centro del campo celebrando la consecución del título de Liga, a salir corriendo del césped para refugiarse en el túnel de vestuarios.

En una entrevista en RAC-1, Saumell ha remarcado que los Mossos se centran ahora en la "pesada" labor de revisar las imágenes de la invasión para identificar a los autores del salto al campo y a los incitadores -el aficionado que tiró una cámara al suelo ya ha declarado voluntariamente en comisaría- y que están elaborando un informe que remitirán a la Fiscalía. Según Saumell, "si un grupo de 25 o 30 personas decide, colectivamente, saltar al campo de manera súbita es casi imposible detenerlas. Tendríamos que poner vallas, un foso, una persona de seguridad privada al lado de otra".

El responsable de los Mossos ha detallado que iniciada la segunda parte del partido les llegó información de que se podría preparar un salto al terreno de juego, aunque trabajaban con la idea de que algún seguidor intentaría bajar al césped a recriminar la actitud de los jugadores del Espanyol, situado en plazas de descenso, pero no a echar a los del Barça.

Según Saumell, la celebración que hicieron sobre el césped los jugadores azulgrana tras la consecución del título de Liga no fue "excesiva". "Acaban de ganar la Liga, es imposible que no lo celebren. El propio Barça es consciente de que tiene que ser una celebración corta para no herir la sensibilidad de los aficionados", ha resaltado Saumell, que ha revelado que existía un acuerdo informal entre ambos clubes para que la fiesta en el césped no fuese "ostentosa".

En este sentido, ha explicado que nadie impuso nada al Barça, sino que cuando se les pidió qué tenían previsto hacer si se proclamaban campeones, "ellos mismos dijeron que sería mínima (la celebración) porque son conscientes de la situación. Los directores de seguridad de los clubes hablan entre ellos y nos dicen lo mismo".

"Con el 0 a 3 (en la media parte) yo bajo al palco y hablo con el director de seguridad del Barça y me dice que (la celebración) será una cosa rápida, que los jugadores lo saben y que no estarán mucho tiempo en el campo", ha indicado Saumell, que ha indicado que los tres minutos que los jugadores "culers" estuvieron celebrando el título en el césped le parece "poco".

"Al Barça no le recrimino nada. Es el propio Barça el que dice que, por responsabilidad y consciencia, se tiene que hacer rápido e irse ¿El tiempo que estuvieron (celebrando el título) es corto o largo? A mí tres minutos me parece poco, a otro le parecerá mucho", ha indicado Saumell, que no ve una provocación en la actitud de los jugadores azulgrana.