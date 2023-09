Jorge Martín arrasa en el Sprint y Dani Pedrosa roza el podio como invitado

Jorge Martín no ha dejado ni las migas este sábado en el Gran Premio de San Marino. El madrileño se apuntó la "pole position" después de un "vueltón" en el que voló en el último parcial y le acabó metiendo casi cuatro décimas a Marco Bezzecchi, segundo en parrilla por delante de Pecco Bagnaia, que seis días después de su feísimo accidente en Barcelona está siendo competitivo a pesar de que cuando se baja de la moto presenta una visible cojera.

El italiano saldrá en primera fila en parrilla y también terminó tercero en la carrera Sprint, después de una lucha muy bonita con Pedrosa en las últimas vueltas, donde el de KTM no quiso apretar del todo por su condición de invitado. Es el segundo "wild card" de Dani esta temporada, y la verdad es que no deja de brillar. Era quinto en parrilla y rozó el podio con un cuarto puesto que demuestra que el talento no se pierde con el paso de los años ni por ser piloto probador y estar alejado de la competición. El "pequeño samurai" terminó por delante de Brad Binder, jefe de filas de KTM, y no hay duda de que si estuviera haciendo el Mundial podía estar bastante arriba en la clasificación general.

Finalmente aguantó la posición Bagnaia para perder la menor cantidad de puntos posible con sus dos perseguidores en el campeonato, Bezzecchi, que se queda a 69 del líder, y Jorge Martín, que recortó cinco sobre la cabeza y se sitúa a 45.

Un buen botín para el madrileño, que fue un avión en San Marino, recuperando la explosividad a una vuelta del curso pasado, y que ganó su tercera Sprint con una autoridad brutal. No dio opción en ningún momento al resto, y eso que aseguraba que donde será realmente fuerte es en la carrera larga. En la versión corta arrasó con el neumático blando, igual que sus rivales, con un pilotaje perfecto y preciso, sin fallos y con una velocidad imposible para los demás.