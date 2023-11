Jorge Martín recela de los italianos: "Espero que alguno intente pasar a Bagnaia"

Bagnaia confiaba en dormir bien la noche previa a la batalla final y Jorge Martín ha hecho todo lo posible para que no sea así y su rival esté intranquilo. Al menos ha conseguido alargar el desenlace todo lo posible y darse una última oportunidad este domingo en Cheste. Después de veinte fines de semana con dos carreras (menos el de Australia que no tuvo Sprint), no va más, y el título de MotoGP 2023 se tiene que decidir sí o sí. Después de la victoria de este sábado de Martín, la cosa se ha quedado reducida a 14 puntos, un mundo para el que va detrás y un pequeño parpadeo para el que tiene la ventaja y teme perderla. Pecco cree que la presión es igual para los dos, pero Jorge no está de acuerdo. «Eso sería si estuviéramos empatados a puntos, pero estando a 14 el que tiene mucho que perder es él. Yo el segundo ya lo tengo y sólo me queda ganar», decía el madrileño después de dar otra exhibición en la carrera corta y confirmar que es un especialista.

Remontó desde el sexto lugar de la parrilla para firmar su noveno triunfo al Sprint de 19 posibles y llevar el campeonato hasta el límite. «Las sensaciones no eran buenas, pero era ganar o la grada. He conseguido ganar en contra de las circunstancias», explicaba el del Pramac Racing, que en un intento de adelantamiento de Márquez vio cómo la rueda delantera de Marc le tatuaba una marca en el hombro. «Me ha dejado un recuerdito y voy a correr con ese mono, creo que me dará suerte».

A Martín le dio tiempo a vencer y a seguir por las pantallas gigantes lo que estaba haciendo Pecco, que iba detrás y tuvo cierta ayuda de alguno de los otros italianos de Ducati, que no hicieron mucho por adelantarlo. «Con que algún piloto intente pasarlo me vale, porque parecía que no le pasaban, por lo que me han comentado. Al final que cada uno haga su carrera, es lo único que espero, nada más. Creo que puedo ganar, seguramente Pecco pueda dar un paso, pero también lo pueden dar otros pilotos», reflexionaba sobre lo que puede suceder en la última cita del curso. Di Giannantonio parecía que tenía mejor ritmo, pero decidió quedarse detrás de su jefe de filas, mala noticia para Martín, que necesita los 25 puntos y que Pecco no entre en el «top 5». Al italiano le vale con ser quinto para ser campeón, con lo que la estrategia de Jorge es complicada, porque no le basta con tirar y escaparse. Necesita que haya un grupo numeroso en cabeza y que varios pilotos se metan delante de su rival. «Él iba toda la carrera con Di Giannantonio, pero tengo a Binder, a Marc, a Viñales... es complicado y si no haces una carrera rápida te comen. Tengo que ver cómo gestionar esta situación. Estoy solo ante el peligro, así que a por ello», explicaba sobre la estrategia de reducir el ritmo y dejar que lleguen más pilotos a la parte de delante.

Marc Márquez le recomienda que mire mucho la pizarra y la televisión para ir controlándolo todo, y Martín piensa usar el lema de cuando fue campeón de Moto3: «cabeza y gas». Además va a tener el apoyo de 90.000 personas en Cheste. «Estar en España es la leche y ojalá sea un gran día».