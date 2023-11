Bagnaia devuelve el golpe y se lo pone más difícil a Jorge Martín

Si el viernes fue claramente un asalto para Jorge Martín, este sábado ha empezado con la inercia favorable para Pecco Bagnaia, que se ha mostrado contundente desde bien temprano para meterse con autoridad en la Q2 primero y para salir segundo en parrilla por delante de Jorge Martín, que sólo ha podido ser sexto y que lo tiene un poquito más difícil.

Esta vez la estrategia no le ha salido tan bien al madrileño, que no pudo ni hacer un tiempo estratosférico de los suyos ni poner nervioso a su rival, porque cometió un error al principio de la sesión de clasificación y desde entonces ya no consiguió estar en ningún momento a rueda de Pecco. Le ha podido un poco la presión al del Pramac Racing, que no ha conseguido el objetivo de estar por delante en parrilla del otro candidato al título. Saldrá desde la segunda fila, que no es un drama pero tampoco lo que estaba buscando un piloto especialista además a una vuelta.

Llegan empatados en cuanto a sensaciones a la Sprint que va a repartir los primeros puntos del fin de semana después de dos asaltos que se han repartido uno para cada uno. Después de algún gesto de duda el viernes, Bagnaia parece sobrado para defender los 21 puntos de ventaja que tiene antes del fin de fiesta en Valencia. De hecho, si sumara cuatro más que Martín sería campeón ya este sábado y podría correr relajado el domingo. No hay margen de error para Jorge, que va a tener delante en parrilla a su compañero Zarco, tercero finalmente y que puede echarle una mano.

La "pole position" ha sido para Maverick Viñales, que por fin parece haber encontrado el mejor rendimiento para la Aprilia y asegura que va a intentar luchar por su primera victoria con la moto italiana. Para empezar ya se ha estrenado con su equipo en las "poles" con un tiempo de récord, porque nadie en la historia había podido bajar de 1:29.00 y él ha firmado un 1:28.931.