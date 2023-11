Gana el Sprint Jorge Martín y el Mundial de MotoGP sigue vivo

Hay Mundial todavía, vaya si lo hay, de ello se ha encargado Jorge Martín, que no quiere rendirse antes de tiempo y ya ha cumplido la mitad del trabajo que se había propuesto cuando llegó a Valencia el jueves. No podía hacer otra cosa que intentar ganar las dos carreras, sumar los 37 puntos, todos los posibles, y esperar que Bagnaia se dejase los suficientes para que le salieran las cuentas. Y el madrileño ya tiene la primera presa en su bolsillo, porque ha ganado su noveno Sprint sobre 19 posibles este curso, doce puntos más por los siete que suma Pecco con su quinto puesto, así que todo se aprieta para la última carrera de 2023.

Son 14 puntos de diferencia entre ambos, así que si el italiano termina en el top 5 se podrá apagar la calculadora y Bagnaia repetirá el título del año pasado con una segunda corona consecutiva. Martín no lo tiene fácil, porque necesita ganar pero no puede escaparse, le hace falta que haya lío y que el grupo delantero sea amplio para poder meter a otros pilotos entre los dos.

En el Sprint se metieron en medio Binder, segundo, Marc Márquez, tercero, y Viñales, que terminó cuarto después de haber hecho una "pole" con la vuelta más rápida nunca dada en el circuito Ricardo Tormo. A Pecco le respetaron Bezzecchi y Di Giannantonio, que en ningún momento le quisieron pelear la posición a su compatriota y compañero de fábrica.

Bagnaia ya avisaba antes de la Sprint que no necesitaba la victoria y que no la iba a buscar desesperadamente por mucho que saliera segundo y por delante de Martín. Prefería jugar a la defensiva, tirar del "catenaccio" propio del fútbol italiano, así que tras una buena salida no peleó ninguno de los adelantamientos hasta colocarse en un cómodo quinto puesto. Su única amenaza por detrás era Fabio Quartararo, que acabó en el suelo y por muy poco no se llevó por delante al líder del campeonato. Ya tenía demasiado por delante a Viñales, así que el quinto puesto era su único destino.

Por delante, Martín y Márquez llegaron a tocarse, hasta el punto de que Jorge acabó con el mono marcado por el neumático delantero de Marc, que no fue el escudero fiel que algunos quieren ver en Italia.

Remontó el de Pramac desde el sexto puesto de la parrilla hasta el primero y una vez que se quitó de encima a Binder, ya tuvo espacio libre para confirmar que es un especialista en esto de las carreras cortas. Tenía que ser un Sprint el que le llevara con vida hasta el desenlace de este domingo. Celebró con rabia después de dos días de tensión y ahora sólo le queda ganar y esperar a que los números cuadren.

Clasificación Sprint GP de la Comunidad Valenciana

1. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac) 19:38.8270

2. Brad Binder (Rsa/Red Bull KTM Factory) a 0.190

3. Marc Márquez (Esp/Repsol Honda Team) a 2.122

4. Maverick Viñales (Esp/Aprilia Racing) a 3.106

5. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo) a 4.253

6. Fabio Di Giannantonio (Ita/Gresini Racing) a 4.400

Así esta el Mundial de MotoGP

1. Pecco Bagnaia (Ita) 442 puntos

2. Jorge Martín (Esp) 428 (-14)

3. Brad Binder (Rsa) 277 (-165)