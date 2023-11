Marc Márquez: "No voy a ganar otros seis títulos de MotoGP, así que seré recordado por Honda"

El test de pretemporada del próximo martes no existe de momento, o sí existe, pero Marc Márquez no quiere hablar de su estreno con la Ducati por respeto al equipo del que se va a separar justo cuando cruce la meta de la carrera del domingo en Valencia. "Mi compromiso con Honda será máximo hasta ese momento. Es el cierre de una etapa increíble y hay que despedirla de la mejor manera", insiste un Marc algo melancólico en su primer día en Cheste. El final del campeonato siempre tiene algo especial, pero en su caso los sentimientos son más fuertes, porque deja los colores con los que ha ganado seis títulos, empezando por ese 2013 en el que era novato, pero lo hizo saltar todo por los aires. "Es sin duda el título más especial, porque llegamos a MotoGP e hicimos explotar todo. Los mejores momentos son los seis campeonatos que hemos ganado y el peor, en 2020 cuando intenté regresar rápido tras la lesión y cometí el error más grande de mi carrera", continuaba.

Marc lucirá un casco especial con las fotos de esas seis coronas, y, además, una recordando el último podio, el que consiguió en Sepang esta temporada, justo en la casa de Honda. "Quería hacer un guiño a los que me han llevado hasta aquí, los que me han ayudado en los momentos malos. Son los colores de HRC y está inspirado en una palabra en japonés (Kansha) que me han dicho que quiere decir algo más profundo que gracias, habrá que creerles", bromeaba después de la rueda de prensa oficial.

Entre el sábado y el domingo, Bagnaia y Martín se juegan un título, pero también es el último baile de Marc con su equipo de siempre, con el que cree que será recordado. «Soy realista, y sé que cuando me retire, la mayor parte de la carrera deportiva la habré hecho con ellos. Por mucho que cambie de fábrica no voy a lograr seis títulos más y mis colores históricos serán esos cuando dentro de veinte años se mire lo que hizo Marc Márquez», explicaba.

Por eso este fin de semana lo considera uno de los más extraños y no quiere pensar en el test del martes. Como no pensó en ganar mundiales con dos fábricas distintas cuando firmó con Ducati. "No pensé en eso porque el único objetivo para el año que viene es volver a disfrutar para continuar con mi carrera. La situación que tengo ahora me podría dar para un año más pero no mucho más. Y no puedo pensar en ganar el campeonato si no he conseguido ni una victoria en los últimos dos años".