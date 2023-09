Jorge Martín repite exhibición en Misano y se permite soñar con el Mundial

¿Y si Jorge Martín gana el Mundial de MotoGP? Lo que sí parece seguro es que va a poder pelearlo y se ha ganado el derecho a soñar con este objetivo después de un fin de semana en Misano donde no ha soltado el martillo en ningún momento. Se apuntó la "pole" el sábado con una vuelta enorme que dejó a más de cuatro décimas al resto, después arrasó en la Sprint, donde se puso en cabeza al principio y nada más supieron los demás de él. Y esa misma autoridad la ha trasladado el piloto del Pramac Racing a la carrera larga, donde le ha costado un poco más hacer el hueco, pero cuando lo ha tenido el resto tuvo que rendirse. Tanto en la Q2 como en las dos carreras se ha repetido el podio, con Marco Bezzecchi en el segundo lugar y Bagnaia en el tercero, muy dolorido por el accidente de Barcelona, pero empeñado en que la sangría de puntos no fuese demasiado grande.

No se ha bajado del cajón el líder del campeonato, pero de todas maneras Martín le ha limado 30 puntos entre el domingo de Montmeló y este fin de semana en la Riviera del Rimini. Con el pleno en Italiase coloca a sólo 36, con ocho citas por delante y en una temporada en la que se reparten más puntos con la novedad de los sábados.

Parecía que el Mundial estaba decidido a favor de Bagnaia, pero el italiano tiene todavía trabajo por delante para la gira asiática, una sucesión de circuitos en los que Jorge Martín tiene mucha confianza en seguir dando pasos adelante. No esperaba el madrileño hacerlo tan bien en territorio de sus dos rivales, que conocen el trazado de Misano como si fuera su casa.

Pero resulta que "Marinator" ha arrasado y ahora nadie le puede quitar la ilusión de pelear por el campeonato. Ducati decidió en el último momento no darle un lugar en la equipo oficial, que fue para Bastianini, y dejarlo en el Pramac, con una moto también "pata negra", que le está dando resultado. Este curso había perdido la explosividad a una vuelta, pero la recuperó el sábado para hacer la pole y despegar hasta un finde de ensueño.

Pedrosa se da un gustazo

Dani hizo en Misano su segunda carrera del año como invitado y mejoró el resultado de Jerez con dos cuartos puestos que no estuvieron tan lejos de convertirse en un podio. Desde Valencia 2017 no sube al cajón Pedrosa, porque en 2018 no lo consiguió y después decidió retirarse para siempre. O al menos convertirse en probador de KTM y darse estas alegrías de vez en cuando. No parecía muy por la labor, pero su trabajo se lo exige y al fin y al cabo está disfrutando y haciendo disfrutar a los nostálgicos.

El sábado sí tuvo un mano a mano con Bagnaia que no pudo repetir en la carrera larga, donde no llegó a ponerle de todo en dificultades. Pero no está nada mal para un piloto de 37 sin el ritmo de competir todas las semanas.