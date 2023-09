Joan Mir: "MotoGP tenía unos ídolos que ahora no existen"

Joan Mir (Palma, 1997) es uno de los «damnificados» del mal momento de Honda. Como Marc Márquez, no encuentra colaboración desde la marca japonesa para mejorar la moto. Era un piloto constante y que casi nunca se caía, pero este curso se ha pasado más tiempo lesionado o en el suelo que compitiendo. Este sábado acabó la Sprint último y enfadado, con las peores sensaciones de su vida encima de una moto.

¿Esta Honda le quita la moral a cualquiera»

Me acuerdo los años en que me caía tres veces y dos eran por tonterías y mi punto fuerte era ser constante y tener una templanza que me pudo dar el título y los resultados en el pasado. Ahora mismo no soy capaz de eso ni de lejos, tengo que ir recuperando esas sensaciones. Esas habilidades que puedo tener como piloto y ahora no consigo explotar.

Esto le ha pasado a todos los que le precedieron en esta moto.

Los otros pilotos que han estado aquí llegaron con un compañero de equipo que estaba ganando. Y yo ahora me encuentro en la situación de que Marc, que ha ganado todo con esta moto, está igual de mal. Así que es todavía peor, porque si la otra moto fuera bien, yo me tendría que espabilar, pero no acaba de funcionar el proyecto.

¿Llega uno a desear que no llegue el fin de semana de carreras?

Cuando no hay resultados, no hay mejoras, está todo probado y no funciona, sí, cada fin de semana se hace cuesta arriba. Ver algún gesto te da el impulso para ver hasta dónde puedes llegar con la moto, pero la verdad, así es la vida, ahora mismo me conformo con poco.

¿Qué comenta con Marc?

Estamos en una situación muy parecida a nivel mental, aunque quizá a él debe costarle más mentalmente, porque yo he ganado dos títulos pero es que Marc ha ganado ocho. Estoy acostumbrado a ganar pero en un periodo más corto de tiempo, desde 2017, y el lleva desde 2009 arriba. Son muchos años acostumbrado a una cosa que cuando te la quitan te hace falta, y esto agota.

¿Si se fuera Marc, sería el drama total?

El hecho de que yo continúe aquí no depende de lo que haga Marc. Aquí dentro es un piloto muy importante, cuya opinión se considera muchísimo y si él no está habrá otro e intentaremos sacarlo adelante. No depende de eso quedarme aquí.

Hay una Ducati libre...

Cuando un piloto puntero tiene un problema con una fábrica, otras se acercan a preguntar cómo está su situación y muchas veces te pueden tentar. Sentiría que estoy fracasando si me voy. Y tener que decidirlo a mitad de temporada, además. ¿Y si luego se gira la cosa? Mi prioridad es acabar estos dos años, ver si esta gente está a la altura que yo me espero de ellos. Con poco que nos ayuden esto tiene que funcionar.

¿Este Mundial es más aburrido ahora que antes?

Si se pregunta esto es porque se intuye una falta de interés. Antes la gente venía a ver ganar a Valentino, otros eran de Lorenzo, de Pedrosa, de Stoner, y cada uno tenía a su piloto y su ídolo al que venía a ver ganar. Y ahora, como que esos ídolos se han perdido. Igual a la gente no le interesa ver ganar a Bezzecchi porque muchos ni lo conocen. Los que se quedan a ver la carrera son los fans puros del motociclismo solamente. Se ha perdido un poco un mercado más global de aficionados que todos conocían a Valentino, a Lorenzo, a Pedrosa...

¿Es verdad que la aerodinámica hace imposible adelantar?

Con todo esto de las alas, la aerodinámica, la electrónica... a un piloto que tiene menos habilidad le resulta más fácil. Y entonces si su moto tira y la tuya no, pues has perdido dos décimas. Igual tú tienes más capacidad para gestionar estas cosas, pero el otro le da al gas y tiene mejor moto . Hay pilotos delante quizá con menos capacidades que otros y es por el tema de las ayudas. Una idea sería ir quitando esas ayudas para crear más esos ídolos que antiguamente existían y que ahora no existen. Queda Marc, porque viene de la otra época, quizá Quartararo en Francia y no hay muchos más. Los italianos apoyan a los suyos y luego pilotos como yo, que han ganado mundiales y parece ser que tampoco existimos. Así que hay un concepto diferente ahora. Y estoy de acuerdo en que se mueve un poco menos de gente que antes.