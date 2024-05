José Antonio García Mena y Alejandro Asencio, triunfadores en la Copa del Rey

Sabor andaluz en la gran cita internacional de la Doma Clásica en Madrid. Con un formato diferente, ya que habitualmente la Copa del Rey se disputaba a final de año bajo techo, el Club de Campo Villa de Madrid adelantó las fechas de su tradicional concurso. Debido a los más de 130 binomios en liza varias pistas funcionaron de manera simultánea.

La gran ausencia fue la de la vigente Campeona de España, doble medallista olímpica y la jefa de la disciplina desde hace años, Beatriz Ferrer-Salat. Debido a la proximidad con la competición que tenía prevista en Francia, la catalana primó el bienestar de su caballo y no acudió a Madrid a revalidar el título.

Después de muchos años al frente de las competiciones de club municipal, la Copa del Rey fue el último concurso que organizó el equipo capitaneado por Galo Gijón y Javier García Cotarelo. Tras la salida a concurso de este puesto de organizadores de concursos hípicos, otra empresa fue la adjudicataria del mismo, cerrando así un lustro de competiciones sobresalientes. Primó el bienestar animal y los jueces, cuyo presidente era Juan Carlos Campos, no dudaron en descalificar a un binomio si consideraban que el caballo no estaba en óptimas condiciones para competir.

Dos pruebas disputó "Gladiador do Lis" con José Antonio García Mena, y en las dos fue primero. En el Gran Premio del CDI 3* de Madrid, el andaluz y su lusitano ganaron con un porcentaje de 71.717 por ciento. Segundo y tercero fue Alejandro Asencio, con "Gaviao dos Cedros" y "Straight Horse Sezarion". En el segundo día de competición, reservado al Gran Premio Especial, el mismo binomio progresó hasta una media de 72.575 por ciento. El madrileño Juan Matute fue tercero con "Lexus" y un 70,362 por ciento. El CDI madrileño incluía la quinta sede de la Liga Nacional de Doma Clásica. Otra vez José Antonio García Mena destacó sobre el resto con "Loriot". Tras este resultado, ya son dos los caballos que tiene el andaluz clasificados para la gran final de octubre, habiéndolo conseguido anteriormente con "Mambo". José Antonio García Mena es un jinete trabajador, metódico y muy querido por la afición que tiene una habilidad innata para construir caballos de Gran Premio. "La próxima meta importante es el Campeonato de España, me voy a centrar en preparar a “Gladiadior do Lis”", comentó a LA RAZÓN.

La prueba con música, la kür, siempre es la más esperada por el público y la ocasión de los binomios demuestren sus habilidades en la prueba freestyle, sacando todo su arte a relucir. De los doce binomios que encararon la línea central, el mejor fue el compuesto por Alejandro Asencio Menéndez y "Gaviao dos Cedros" con una nota de 74.100 por ciento. Rafael Soto jr, con "Importante", fue segundo y el podio lo cerró Lucía Gallardo y "Hip By Johnson", el imponente castaño que inició en la competición José Antonio García Mena.

Alejandro Asencio MH Saavedra Chacco Marketing

Asencio se encuentra en buen momento y está preparando a conciencia el Campeonato de España, que se celebrará a finales de mayo en el Real Club de Polo de Barcelona. Se ve con opciones de estar en París y está preparando una nueva kür.