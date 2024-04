Thais Ribera, mucho más que una veterinaria equina

Los caballos, además de deportistas, son animales de grandes dimensiones con un sistema digestivo delicado, con una estructura ósea de dimensiones importantes que derivan en ciertas patologías y que, en definitiva, requieren cuidados veterinarios. Thais Ribera Townsend, barcelonesa, es una de las mejores veterinarias equinas del mundo. Su trabajo transcurre entre Suecia, la cuna de la mejor hípica del planeta, y su España natal.

¿Qué le lleva a ser veterinaria equina especializada en cirugía?

Soy amante de los animales desde mi infancia. A los 9 años, en Inglaterra, tuve mi primer encuentro con los caballos durante unas colonias de verano, una experiencia que despertó mi pasión por montar. De vuelta en Barcelona, persistí en aprender a montar, trabajando duro para costearme mis clases en la hípica. Recuerdo el impacto que tuvo en mí la pérdida de un caballo al que estaba preparando para una competición. Aquella experiencia me impulsó a buscar soluciones y a profundizar aún más en mi conexión con los caballos. Mi fascinación por los caballos me llevó a especializarme en equinos después de terminar la carrera. Adquirí experiencia trabajando en la Universidad Autónoma de Barcelona y en el prestigioso Hospital Clínico Veterinario de la capital catalana. Sin embargo, sentí la necesidad de buscar nuevas oportunidades y expandir mis horizontes. Mis anhelos me llevaron a Andalucía, donde colaboré con Miguel Valdés en la clínica La Equina, sumergiéndome en el ámbito privado después de años de trabajo en la universidad. Esta experiencia fue transformadora y enriquecedora, pero mi sed de aprendizaje seguía latente. Decidí aventurarme en el mundo de la consultoría veterinaria, lo que me llevó a Suecia en 2022. Aquí sigo desde entonces. Vengo la mitad del mes aquí y lo compatibilizo con el trabajo que hago en España, donde abarco diferentes zonas, desde Extremadura hasta Andalucía. En Suecia he encontrado un entorno profesional increíble, donde opero varios caballos al día en instalaciones de primer nivel. Aunque la transición fue desafiante, estoy encantada con la oportunidad de seguir creciendo profesionalmente y explorar nuevos horizontes.

¿Qué diferencias encuentra entre las clínicas de Suecia y de España?

En Suecia, las diferencias con España son mínimas en términos de formación y equipamiento veterinario. Sin embargo, me sorprendió y aún lo hace de manera satisfactoria la cultura equina arraigada en la población y la alta tasa de seguros para los caballos, lo que refleja un profundo compromiso con su salud por parte de los propietarios, independientemente de si poseen un animal o toda una cuadra. Son bastante previsores y cuidan al máximo la salud de sus animales. En el hospital Mälaren Hästklinnik AB, donde trabajo, atendemos un promedio de 50 caballos al día, derivándolos a diversas especialidades. Personalmente, suelo realizar entre cuatro y cinco cirugías diarias, aunque varía según la demanda. Los propietarios participan activamente en el proceso, programando las citas y colaborando en la gestión del tratamiento, similar a la atención médica humana. Una particularidad notable es que los caballos son dados de alta el mismo día o al día siguiente de la cirugía, a diferencia de España. Aunque tiene sus pros y contras, este enfoque funciona eficazmente en Suecia.

¿Cuáles son las patologías que más afectan a un caballo de deporte?

Más que de patologías, hablaría de las cosas que más se diagnostican y diría que son las cojeras, deformidades flexurales o angulares y luego lo que serían problemas digestivos como pueden ser los cólicos, ya sean por estrés o por cambios en el entorno. Así mismo, patologías respiratorias, que pueden ser más o menos críticas en función de lo que se exige al caballo o lo que se espera de él. Una de las particularidades es que los caballos no pueden comunicarse con nosotros, entonces hasta que no los vemos no sabemos lo que pasa y en muchas ocasiones deberíamos haber actuado antes.

¿Qué cualidades debe tener un buen veterinario equino?

Destacaría la especialización, ya que es la base para conocer al detalle una especie y poder dar el tratamiento más adecuado a cada dolencia. Debe ser una persona empática y que tenga conocimiento en el mundo del caballo, no sólo a nivel veterinario sino también de disciplina. Así como el trato por igual, ya sea un caballo que esté en el equipo nacional o un caballo de escuela de iniciación, porque al final lo nuestro es pasión y dedicación que no entiende de horarios ni de calendario. Y lo más importante para mí que es lo que aquí llamamos "love and care" que básicamente viene a decir el amor y el cariño así como el cuidado del animal que es lo que muchas veces se pierde.