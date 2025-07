José Manuel Jurado, del Madrid y el Atlético a disfrutar del caballo en El Rocío

José Manuel Jurado (29-6-1986, Sanlúcar de Barrameda) fue un futbolista profesional que se retiró en el Cádiz en 2020. Antes pasó por el Real Madrid, Atlético, Mallorca, Schalke 04, Spartak de Moscú, Watford, Espanyol, Al-Ahli y Changchun Yatai. Ganó una Europa League y una Supercopa de Europa con el Atlético además de una Copa y una Supercopa de Alemania con el Schalke.

Jurado vive ahora rodeado de naturaleza, caballos y familia en su finca en El Rocío donde disfruta de su otra gran pasión. "Soy exfutbolista, amante de los caballos y del flamenco", asegura a LA RAZÓN. Hace cinco años dejó el balón y cogió las riendas. "Ya no tengo relación con el fútbol, sólo lo disfruto por televisión", asegura. "Lo que sí hago es entrenar cada día en el gimnasio y así mantengo una estricta rutina”, detalla.

Su conexión con los caballos no es reciente. "El caballo me ha gustado siempre, pero por mi profesión de futbolista nunca lo pude disfrutar hasta que me retiré y empecé a tener caballos", asegura. Un deportista de élite como él no podía permitirse la eventualidad de tener una caída y su intenso calendario no le permitía disponer de tiempo para disfrutar de su pasión ecuestre.

El entorno elegido para disfrutar ahora de los caballos no puede ser más especial para un andaluz: El Rocío. "Monto a caballo en mi lugar preferido. Todos mis paseos son por El Rocío y algún camino desde Sanlúcar hasta El Rocío por el Coto de Doñana. Pasear por El Rocío es algo mágico. Es el sitio ideal para montar a caballo, en plena naturaleza y rodeado de un ambiente tranquilo y único".

Su presente está marcado por una "calma activa", como él mismo define. "Suelo entrenar todos los días, montar a caballo siempre que puedo, viajar mucho, estar mucho tiempo con mis hijos y el resto de mi familia. No suelo estar mucho tiempo en el mismo sitio. Me gusta estar viajando y haciendo planes de un lado para otro", afirma.

Jurado tiene claro cómo quiere que siga su camino hípico: "Quiero seguir disfrutando de mis paseos a caballo y me gustaría estar relacionado con el caballo toda mi vida". El exfutbolista cuenta con varios caballos en la actualidad. Considera que el fútbol y la hípica no tienen nada que ver: "Son dos mundos muy diferentes. Más adelante espero seguir disfrutando de mi finca y de los caballos... de esos paseos maravillosos de los que tengo la suerte de realizar habitualmente". "Montar es mi desconexión, mi paz", concluye.