Joselu deja el «9» libre

Joselu veía emocionado junto a su familia el resumen de los goles de su carrera. Desde uno de tacón con el Castilla a pase de su cuñado, – que todavía no sabía que lo iba a ser, Dani Carvajal– hasta el último con la selección, uno de los penaltis que le dieron el título de la Liga de Naciones. Lloraba su mujer y lloraban sus hijos. No era para menos en lo que el delantero define como «uno de los días más felices» de su vida. «Pidiéndole perdón a mi mujer y a mis hijos», añade.

Era un gran día para Joselu, el delantero que llegaba para acompañar a Benzema, como una versión mejorada y útil de lo que ha sido Mariano en los últimos años y ahora se queda solo como «9». Al menos, de momento. Oficialmente, el jugador que llega cedido por el Espanyol es la última incorporación del Real Madrid para la próxima temporada, pero su nuevo dorsal llena de esperanza al madridismo ante la posible llegada de un nuevo delantero. Joselu llevará el «14», el número de Guti, el de Luka Modric en sus primeras temporadas en el Real Madrid. Y queda libre el «9», el de Benzema, el del nuevo delantero que pueda venir.

«Cualquier número en el Real Madrid es importante y estoy superorgulloso. Cualquier jugador haría lo que fuera por poder vestir esta camiseta y el número para mí es secundario. El ‘‘9’’ lo he disfrutado en el Castilla hace mucho, pero poder tener un número entre los 25 mejores del mundo ya es importante», dice. Pero no explica si la decisión de vestir el «14» es una petición suya o del club para dejar libre el «9». «Vengo a ayudar, a aportar todo lo que he aprendido. No soy quién para decir si va a venir más gente. Quiero disfrutar de mi momento», asegura.

Aunque quizá haya otra razón, aparte de la posible llegada de un nuevo delantero al equipo. El «14» elimina una parte de las comparaciones con Benzema. «Yo no vengo a sustituir a nadie. Vengo a poner mi granito de arena, a disfrutar, a hacer todo lo que me pida el entrenador. Debo hacer otro tipo de trabajo distinto a Karim. No vengo a sustituir a nadie», insiste.

«Yo soy un jugador más físico, me gusta estar muy en el área, me gusta hacer goles. La experiencia que he ganado en dos de las mejores ligas del mundo me ha hecho crecer como futbolista y estas dos últimas temporadas he estado entre los mejores a nivel nacional por números. Todo eso lo pongo a disposición del entrenador para lo que me pida», explica Joselu sobre su manera de jugar.

Joselu está feliz por su regreso al Real Madrid. Un club que nunca ha salido de él. Hace poco más de un año estaba en París con la camiseta de su nuevo club celebrando la Decimocuarta. «El año pasado estaba apoyando a un familiar a que consiguiese uno de los títulos más importantes para este club. Uno trabaja y sueña para conseguir cosas importantes para este club. Siempre me he considerado un futbolista y una persona constante y trabajador y las cosas llegan por algo», dice.

Coincide el delantero con su presidente, Florentino Pérez, en la importancia de los valores aprendidos en la cantera madridista, en la que estuvo dos años antes de salir traspasado al Hofffenheim alemán. «Como delantero a uno lo que le gusta es poder marcar goles en el club de mi vida. Me han enseñado unos valores que no he olvidaré el resto de mi vida», afirma el máximo goleador español de la última temporada.

«En esta ciudad deportiva se valora el talento y la calidad de nuestros jugadores, pero muy especialmente todos nuestros valores. Nuestra cantera es un ejemplo de trabajo, compañerismo, superación, humildad, respeto y solidaridad. Y para el Real Madrid su cantera siempre ha sido esencial», explicó el presidente del club. «He soñado con este día desde el día en que me marché. Llevar el escudo del Real Madrid en el pecho es el honor más grande que uno puede tener», dice Joselu.