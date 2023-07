Joselu se presenta con una chilena

Los aficionados se llevaban las manos a la cabeza después de ver el golazo de Joselu en los últimos momentos del partido contra el Manchester United. Lucas Vázquez centró desde la derecha y el nuevo delantero del Real Madrid marcó de chilena el segundo del partido. Un golazo que sorprendió a todos. Menos a él. «Estaba un poco molesto por la ocasión que había tenido de cabeza. El balón viene alto, no me lo pienso, no es la primera vez que lo intento y salió bien», explicaba después del partido.

«Lo pensé en el último instante. Era de las pocas opciones que tenía, al venir tan globo. Se me pasó por la cabeza durante una milésima de segundo. Uno entrena y le gusta hacer goles. He tenido la suerte de que ha sido así y me quedo con la importancia del gol para cerrar la victoria», añadía el delantero madridista.

Joselu lleva el 14 en la espalda, pero demostró con ese remate que, aunque el número 9 esté sin asignar, el Real Madrid tiene uno de verdad en la plantilla. «Rodeado de estos jugadores todo es mucho más fácil. La adaptación está siendo muy buena, los jugadores me han recibido muy bien y eso se nota en el campo», reconoce el internacional español.

«Estoy conociendo todo desde el principio. Todo está siendo muy nuevo y muy bonito. Me estoy adaptando al sistema de juego e intento hacerlo lo más rápido posible», asume. Aunque en realidad el sistema es un poco nuevo para todos. Con la marcha de Benzema, Ancelotti está ensayando con un novedoso 4-4-2 en la pretemporada.

«Está saliendo bien. Vinicius se está adaptando bien y le gusta jugar un poco más por dentro. Él tiene que jugar a veces por fuera, porque es muy fuerte, pero su posición, y la de Rodrygo, crean mucho peligro cada vez que tenemos el balón. Además, este esquema facilita la adaptación de Bellingham», reconoce Ancelotti.

El británico fue el otro goleador del equipo en el partido contra el United. Una vaselina por encima de Onana que se convirtió en su primer gol como madridista. El inglés y Joselu son las opciones que maneja Ancelotti para el puesto de delantero centro, aunque con características diferentes. Bellingham ya fue el más destacado en el primer partido amistoso de la Gira contra el Milan y fue elegido el mejor jugador del partido contra el Manchester United. Un partido que tuvo su lado emotivo en el reencuentro con Casemiro, un jugador fundamental en los últimos éxitos del Real Madrid con Ancelotti y con Zidane en el banquillo.

«Joselu no necesita confianza porque ya se la hemos demostrado nosotros cuando le fichamos. Sabemos bien lo que puede aportar. Es un gran rematador de área», asegura Ancelotti.

El técnico italiano se muestra satisfecho con la plantilla que tiene y no piensa en más fichajes ni quiere que nadie se distraiga pensando en la posible llegada de Mbappé. «La plantilla está muy bien así. Hemos mejorado con las incorporaciones y estamos completos», dice. «Estamos bien porque tenemos un equipo con mucha calidad, física, técnica, de actitud y compromiso. No veo otra explicación», añade.

Rodrygo se complementa con Vinicius, pero con Bellingham el Real Madrid encuentra otras opciones que antes no tenía. «Tiene capacidad para llegar de segunda línea en el momento justo», analiza Ancelotti. Joselu es otra cosa, es un delantero de los de toda la vida. Algo que tampoco tenía el Real Madrid la temporada pasada. Benzema es un futbolista total, una cosa diferente, y Mariano se pasó la temporada lesionado o en el fondo del banquillo.

«Es un equipo sin egos. Y eso es muy sencillo para manejar el vestuario. El equipo está bien, con buen ambiente y motivado», asegura Ancelotti.