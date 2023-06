Josep Pedrerol desvela nuevos detalles sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid

Desde Francia publican que Mbappé se marcha del PSG y ficha por el Madrid. "El PSG pide 200 y esta vez Florentino no le va a dejar escapar", afirmaba Pedrerol en "El Chiringuito". La realidad es que todo apunta a que Kylian Mbappé y el PSG están destinados a separarse. Ambas partes siguen sin avanzar en una negociación donde están destinados a entenderse. Sin embargo, esto no termina de concretarse. El atacante concedió una entrevista en exclusiva a Gazzetta dello Sport en la que fue tajante."No ha negociado su renovación hasta 2025, está feliz de seguir la próxima temporada en París”. El club sigue firme en su postura de venderle en el caso que no termine renovando un año suplementario.

Paco Buyo desveló en "El Chiringuito" que el conjunto parisino le vende por 200 millones y que el Madrid ofrecerá 120. En el caso de que termine vistiendo de blanco, el 23 de julio (día de las elecciones) se puede hacer oficial. "El Madrid quiere presentar una oferta de 120 millones. Pienso que se acabará dando y que el día de las elecciones, más o menos, se anunciará", confirmó.

Josep Pedrerol ya informó sobre el futuro de Mbappé. "Florentino no puede perder con Mbappé. Es el mejor en esto y no va a fallar. El madridismo tiene que estar tranquilo. Pienso que Florentino lo tiene atado", aseguró.Josep Pedrerol, presentador y director de "El Chiringuito"."Florentino no puede perder con Mbappé. Es el mejor en esto y no va a fallar. El madridismo tiene que estar tranquilo. Pienso que Florentino lo tiene atado", dijo.