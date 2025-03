Josué Canales: «Estaba frustrado con la vida y el atletismo me desahogaba»

Josué Canales (Distrito Central, Honduras, 23 años) contesta por teléfono desde Nanjing, donde se disputa el Mundial en pista cubierta (21-23 de marzo) que debió celebrarse en 2020, pero que la pandemia paró. Durante la entrevista, Esther Guerrero y Mariano García le vacilan. Hay buen ambiente en el equipo. Josué tiene una historia detrás hasta instalarse donde está: en la élite de los 800 metros.

El Europeo fue hace diez días y ahora llega el Mundial. ¿Cómo va de cansancio?

Me canso más mentalmente, por los nervios y el estrés. Estos días aquí sigo entrenando, no a la misma intensidad, pero no podemos dejar el cuerpo descansar tanto, no podemos parar del todo. Me siento recuperado y ya con ganas.

Llegó a España con tres años. Supongo que no tiene recuerdos de su vida en Honduras.

No, no. Los que tengo son ya de Girona.

¿Ha regresado allí alguna vez?

Volví cuando tenía doce años o así, estuve un año, pero no he vuelto.

Fue cuando sus padres se divorciaron, una época complicada para usted.

Mis padres me tuvieron cuando eran muy jóvenes, se divorciaron y me pilló un poquito entrando en la adolescencia y, bueno, lo gestionaron como pudieron, y fue un poco caos. Yo iba de arriba a abajo, en casa de familiares, de tíos... Salimos del paso como pudimos y hasta que no llegó mi abuela yo no tuve como un asentamiento al que llamar hogar o una tranquilidad. Mi abuela se llama Ruth Liliana y ya regresó a Honduras, pero mantenemos contacto.

¿Era buen estudiante [ahora estudia Comercio Internacional]?

Qué va, qué va. Apenas iba al instituto. Era un desastre, estaba un poco perdido y en el atletismo encontré una salida.

¿Cómo empezó?

No tenía nada que hacer por las tardes, me acoge un grupo de corredores de Salt, era infantil y ese año corro los 1.000 y quedo campeón de Cataluña y veo que se me da bien. Al año siguiente me acoge el GEiEG con una beca, empiezo en una escuela deportiva, era cadete, compito en mi primer campeonato de España y consigo la plata. Pensé: «Me gusta esto». No era tan complicado ganar medallas. Y desde ahí hasta el día de hoy. De pequeño ya tenía aptitudes.

¿Pero tenía antecedentes de atletas en la familia?

No, qué va. Ni de deportistas ni nada. De hecho, yo cojo el atletismo como un mecanismo de desahogarme de la situación que paso en casa. Era eso. Yo salía a correr, me desahogaba e iba más calmado luego. De pequeño, en la adolescencia, en la ESO, estaba un poco más frustrado con la vida. Iba siempre como con mucha rabia y mucha euforia.

¿Cuándo llega al CAR?

Entro hace dos años, en 2022. Yo era sub’23 ya de tercer año. He pasado por tres entrenadores: Josep Badosa, en Girona; luego, cuando quise ser un poco más profesional o más especialista en 800, me acoge Andreu Novakosky en Mataró; y ahora, Carles Castillejo. Andreu me dijo que si quería irme al CAR, que cómo lo veía. Lo acepto sin pensármelo: estoy en Girona, con mi abuela, que vamos un poco con el agua al cuello, cualquier cosa que necesitaba para el deporte, fisio, algún recuperador, proteína, yo qué sé, cualquier zapato, a nosotros nos costaba la vida. Me voy al CAR y siempre me acordaré: entré con 58 kilos y ahora peso 66, imagínate. Y ahí hago el primer mini boom, vuelvo a quedar campeón de España, sub’23, en 800, le quito el récord a Mariano García; luego hago un campeonato de España muy bueno, quedé quinto, pero hice 1:46.20, que para mí era y sigue siendo un marcón, y empiezo a destacar. Esa temporada no pude rematarla por una lesión, pero la siguiente es la que me clasifica para los Juegos [de París]. Siempre hago el gesto de 313 porque es la habitación que me tocó en el CAR de Sant Cugat, que para mí es un punto de inflexión en mi carrera deportiva y en mi vida.

¿Cómo vivía con su abuela?

Nos mantenía mi padre como podía. Yo el poco dinero que ganaba, según entraba, salía para invertir en mi carrera deportiva.

¿Cómo fue la experiencia olímpica en París?

El proceso fue muy chulo. Aparte con el tema del transfer [para competir con España], que a falta de una semana no lo tenía; hacer la mínima a falta de una semana en el Campeonato de España... Fue como estar un poco fuera del juego y en una semana estar totalmente dentro. De película.

Al Europeo llegó con la mejor marca del año y acabó quinto. ¿Qué aprendió?

Que aguanto tres carreras. Nunca había competido tres carreras y las pude aguantar a un ritmo muy bueno. Nada más acabar fue un golpe duro, pero con perspectiva dije: «Buah, acabo de correr tres días a 1:45, es la hostia, quién me lo iba a decir hace dos años». Yendo como líder todo el mundo tenía una expectativa de al menos pillar chapa, y yo el primero, pero todos van a por ello y no quería ser muy injusto conmigo. No fue la carrera deseada, me fui dando golpes con el holandés y quedamos sexto y quinto; pero bueno, a aprender para la próxima, así es la pista cubierta, el factor táctico cuenta mucho, no vale con llegar con la mejor marca.

Hay poco espacio, hay que hacerse hueco, y eso desgasta.

Sí, soy de los más chiquitos de los que corren el 800. No me siento chiquito, pero luego me veo en la carrera y digo: «Hostia, qué pequeñito, cualquiera entra a la lucha conmigo porque sabe que me va ganar». A la que te des un poco de golpes, yo al menos llego desfondado.

Es una prueba «perra», no se permiten despistes.

Cualquier golpe desgasta. Correr limpio es muy clave. Cuando he hecho marca personal es porque ha sido limpia y he podido hacer mi carrera.

Usted es de los que prefiere tirar...

Yo creo que sí, en meeting me gusta, ya se vio en el Europeo que si salía tirando me limpiaba rivales y yo llegaba con fuerza al final, pero hay que aprender a correr de las dos maneras, hay que estar preparado para todo.

¿Cómo es su entrenamiento?

El 800 tiene que abarcar todo, tienes que tener un buen aeróbico y tienes que tener un buen umbral de sufrimiento anaérobico, entonces coges fuerza, coges velocidad, coges cardio... Ahí está la magia de esto, de cómo te lo gestiona tu entrenador. Creo que Carles sabe lo que me va bien, hablamos mucho, pactamos muchos entrenos y tengo mucho diálogo con él de cómo me siento cada día. Cuando hay que sufrir se sufre, pero cuando hay que parar porque no sale a cuenta sufrir de más, pues se para. Cada entrenamiento tiene lo suyo.

Su entrenador le ha cambiado la zancada...

Intentar ampliarla, tengo la zancada un poco corta, ha sido algo gradual, trabajando conos, para no afectar mucho mi biomecánica. Es una parte que se puede mejorar, pero a mí me va bien. No es que piense mucho ni me desgaste mucho. Cada uno tiene su manera de correr, esta es la mía y si se puede mejorar lo intentaremos, pero todo lo que he hecho ha sido de manera gradual para implementarlo de forma automática.

¿Tiene una base más de velocista que de fondista?

Soy rápido de serie, antes, de pequeño, corría el 400, y mis rivales hacen la mayoría 800 y 1.500. Yo puedo hacer un buen “cuatro” y un buen “ocho”, pero al final todo el mundo tiene que entrenar tres carreras, y para entrenarlo por abajo, creo que pocas veces se ha visto correr tres veces a 1:45.

Algunos atletas temen el entrenamiento de los 400 metros, por su dureza. ¿Se parece al suyo?

Nosotros entrenamos mucho más a ritmo de carrera. A veces me gusta darle un poco de estímulo a la velocidad para coger confianza y saber que estoy rápido y coger esa parte de chispa, pero no son entrenamientos de 400. Parto de una base que soy rápido y sé que no me hace falta mucho para pillar velocidad, es más para aguantar el 800, para coger confianza y saber que estoy bien.