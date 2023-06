Juanma Castaño contesta sin complejos a José María García

José María García ha vuelto a la actualidad por el documental que está emitiendo Movistar acerca de su vida. "Llevaba 10 años queriendo hacerlo lo que sucede es que no acababa de encontrar lo que yo quería. Yo huía como del agua hirviendo de un documental que fuese un 'qué bueno es García, qué alto es García'", decía en la Cope. El periodista está dando muchas entrevistas donde va dejando perlas de su vida y va dando toques a otros periodistas acerca de lo que no le gusta. En la Cope, en la última, también habló de Berlusconi: "Fui su amigo. Viví muy de cerca con él porque mi cuñado Alfredo Fraile, el hermano de una de las mejores personas que conozco en mi vida, estuvo con él bastante tiempo después de acabar con Julio Iglesias" y añadió."Es un tipo personal. Buena gente". El histórico periodista ha indicado que estuvo en una reunión con ambos y que compartían un objetivo. "Querían acabar con la UEFA. Les dije a los dos, 'no podéis hacer nada. Esto va a acabar con vosotros si persistís en esto'. Eran muy grandes. Berlusconi era muy grande y Mendoza era hábil". También tuvo palabras para Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid, muerto en la pandemia: "No merecía esa muerte. Era bueno, noble y sobre todo, Lorenzo era la generosidad personificada para aquel que lo necesitaba".

García habla de todo, responde a todo, también al sexo, como hizo cuando le preguntó Broncano en La Resistencia: "Es una pregunta muy torpe, porque preguntarle a un tío con 80 años que cuánto folla, ya me contarás", decía en el programa de Movistar, donde también habló de Ibai Llanos: ""A Ibai no le admiro pero le respeto", ha asegurado. "No le admiro porque no es periodista. Entonces, no puede pisar a los periodistas una noticia e irse a casa de Messi y no hacerle ni una entrevista que valga la pena". Y tocó la política: "Yo he pensado siempre, que es lo que soñamos todos, que para un país sea grande tenemos que tener unos políticos brillantes. Los tenemos malos, sordos y tontos. No hago ninguna exclusión, dentro de eso hay gente más preparada, pero a los que se salvan no les dejan tocar bola".

Juanma Castaño no se calla contra García

No deja nada sin tocar y no a todo el mundo le gustan sus palabras. Juanma Castaño, periodista deportivo de la Cope, fue durante algún tiempo, una de sus dianas. "Juanma Castaño a mí no me gusta como periodista, es decir, es gaseosa con agua, abrazafarolas", dijo. "¿Cuándo un periodista deportivo puede abandonar su profesión para ser cocinero?”, continuó.

Evidentemente, esas palabras no le gustaron a Juanma Castaño, que las tiene apuntadas. Así que aprovecho que García pasaba por la Cope para dejarle un mensaje: "Un saludo a José María García, dile que estoy encantado de haber ganado Masterchef".

No es la primera vez que responde: "Cuando me encuentro con él es la persona más cariñosa del mundo. ¡No se pueden imaginar las cosas que a mí me ha dicho José María García! No les hablo de hace años, sino de hace mes y medio tomando un café en la puerta de la Cope en una terraza, que estuve dos horas. Me dijo que yo era la referencia, que era bueno, etc. Me abraza, me quiere, etc... Y de repente, cada vez que da una entrevista me funde a palos", respondía hace tiempo.