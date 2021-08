Deportes

Si los Gasol no merecían una despedida como la vivida ante Estados Unidos, ¿qué decir de Laia Palau? Tokio es el final de una jugadora que es mucho más que una capitana con más de 300 internacionalidades y doce medallas a cuestas. «Ha sido un verano cruel», acertaba a decir después de la derrota ante Francia. Porque Laia llegó a la selección cuando el equipo nacional era el «ejército de Pancho Villa» y se convirtió en su referente y líder cuando Lucas Mondelo se puso al frente del grupo y empezaron a ganar medallas como si fuera lo más normal del mundo. Y así fue desde 2013. Desde que España ganó el Eurobasket en la despedida de Amaya Valdemoro y Elisa Aguilar, no hubo verano hasta 2021 en que no llegara una alegría. Gran campeonato, medalla a la mochila. En Europeos, en Mundiales, en Juegos Olímpicos... hasta el maldito verano de 2021. Serbia y un tiro libre en cuartos dejaron a España sin luchar por las medallas en el reciente Eurobasket de Valencia. Francia y unos últimos segundos fatídicos apartaron a España de luchar por el podio en Japón.

Maite Cazorla, la heroína ante Serbia y una de las culpables de la remontada ante Francia en un partido complicadísimo, se olvidó de su lesión en el tobillo en el segundo cuarto. La pizarra de Mondelo había diseñado una jugada para ella cuando sólo había tiempo para un ataque y España podía forzar la prórroga o apostar por un triple para llegar a semifinales. El pase de Silvia Domínguez a la esquina donde estaba Maite no logró controlarlo ésta con la mano derecha y el sueño de un nuevo podio se esfumó. Francia había dominado con autoridad, pero el colmillo competitivo de la selección resucitó los fantasmas de las galas en el último cuarto.

«Es muy doloroso porque el equipo ha jugado y competido muy bien. Es un momento de estar muy unidos, porque hemos sido capaces casi de meternos en las semifinales olímpicas, recuperando nuestro baloncesto y nuestra defensa y esto es un dato muy esperanzador», aseguró el seleccionador. «El equipo está preparado para volver otra vez en el Europeo de 2023 a por medallas», dijo Lucas Mondelo. Ésa será la siguiente gran competición para un equipo que no estará en el Mundial de 2022. Pero el futuro y la renovación del equipo están en buen camino.

Lo dice la propia Laia: «Estamos ahí con los grandes y vamos a seguir estando». A España le tocó digerir este verano la ausencia de tres de las piezas claves de los últimos torneos. La retirada de Marta Xargay y las renuncias de Anna Cruz –heroína en los cuartos en Río– y Laura Nicholls aceleraron una renovación que ya había comenzado. Los positivos por coronavirus de Alba Torrens y Tamara Abalde marcaron el Europeo y las lesiones condicionaron la preparación para los Juegos. Los cuartos de final fueron el techo de un grupo que ya ha empezado a crecer.