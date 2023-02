El ex jugador de LaLiga que puede ir a la cárcel por defraudar a Hacienda

Ben Yedder, ex jugador del Sevilla desde 2016 hasta 2019, está pendiente de un juicio el próximo 15 de febrero por un presunto delito contra la Hacienda Pública. El detonante radica en no declarar los ingresos que ganó mientras que jugaba en España. La Fiscalía insiste en que el delantero no ha cumplido la normativa: "El jugador firmó un contrato profesional con el Sevilla y está obligado a presentar la correspondiente declaración del impuesto sobre las rentas de las personas físicas".

El Ministerio Público también fue tajante: "No obstante de conocer su obligación de declarar y de incluir en la misma la totalidad de sus ingresos, del tipo que fuesen, es decir por un lado los rendimientos del trabajo abonados por el Sevilla en metálico por su trabajo como futbolista, o en especie por el pago efectuado por cuenta del acusado a la persona que intermedió en su fichaje, por otro los intereses acumulados en las cuentas de las que fuera titular, como rendimientos del capital inmobiliario; y finalmente los que percibiera procedentes de la explotación de sus derechos de imagen, ingresos cuya suma constituía la base imponible del impuesto; no presentó en plazo la correspondiente declaración del impuesto".

Las pruebas que existen contra el futbolista le están acorralando como posible culpable: "De la misma manera, el acusado tampoco declaró como rendimientos de actividades económicas los percibidos de la entidad Adidas en virtud de contrato de patrocinio entre esta marca deportiva y la entidad SAS WBY Sport Consulting, propiedad del acusado como único socio y a la que no consta que hubiese efectuado una cesión de los derechos de explotación de su imagen, sino que, al contrario, fue constituida por el mismo con el único fin de ocultar dichos ingresos y de no tributar por ellos", expone el escrito de acusación de la Fiscalía, precisando que "los importes percibidos por este concepto en 2017 ascendieron a 79.429 euros", concluyó el Ministerio Público.