Un jugador revela la obsesión de Guardiola con el peso: “Sois un equipo lleno de gordos”

Pep Guardiola es uno de los mejores entrenadores del mundo, tal y como está demostrando con el Manchester City. Nada más llegar a Manchester en 2016, el español quería construir un equipo campeón y empezó a estar muy atento del sobrepeso. El exfutbolista Gael Clichy desveló cómo fueron esas charlas en el vestuario del City. [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/deportes/promesa-guardiola-aitana-bonmati-cuando-sea-presidente-barca_202404246628b5558e660200016415a5.html|||“Sé que venía aquí desde hace un año y os he estado observando, sois un equipo lleno de jugadores gordos…”, fue la frase con la que se inauguró Guardiola. ]]

Gael también entró en profundidad con pequeños detalles. “Primero, su regla de los dos kilos. Si pesabas dos kilos más de lo que él consideraba tu peso máximo, no entrenabas. Vi jugadores que no entrenaron durante dos semanas”, aseguró.

El exfutbolista Phillips también aseguró que le afectaron los comentarios públicos de Guardiola: “Cuando Pep salió y dijo que tenía sobrepeso (gordo), tenía razón para hacerlo, pero hay formas, hay diferentes maneras de hacerlo. No estuve en desacuerdo con él, pero obviamente eso tuvo un gran impacto en mi confianza y en cómo me sentía. Mi familia tampoco estaba contenta con eso. Especialmente mi madre. La gente puede decir que tiene sobrepeso; para algunas personas el sobrepeso son 10 kg. Probablemente era 1,5 kg por encima de mi peso. Creo que, obviamente, Pep estaba frustrado porque no volví temprano a entrenar, pero fue simplemente una falta de comunicación entre la gente que trabajaba en el City y yo...”, aseguró.

Pep Guardiola llegó al Manchester City después de conseguir tres Bundesliga, dos Copas de Alemania, un Mundial de Clubes y una Supercopa con el Bayern Múnich. Lo único que le faltó en el club alemán fue ganar la Champions League, una hazaña que sí ha logró con el club inglés durante la anterior campaña.