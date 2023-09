La jugadora de la selección que alucina con las palabras de Carvajal sobre Rubiales y Jenni Hermoso

La polémica de las palabras de Dani Carvajal sobre Rubiales y Jenni Hermoso no tiene fin. El jugador de la selección española Dani Carvajal aseguró este miércoles que "en ningún momento" afirmó que la futbolista Jenni Hermoso "no sea víctima", enfatizando en la "presunción de inocencia de todas las personas", al mismo tiempo que resaltó el trato "excepcional" con el ya suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, quien cree que no está "pasando momentos agradables"

"En ningún momento he dicho que (Jenni Hermoso) no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima y culpable a nadie. Si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables", indicó en rueda de prensa sobre la actitud de Rubiales en la celebración del Mundial femenino conquistado por España, en la que el presidente suspendido besó a la jugadora.

Sobre su relación con Rubiales,Carvajal manifestó que "siempre ha sido un trato profesional excelente" y "excepcional". "Nos ha ayudado en campeonatos, con las familias, viajes. Yo no soy quien como para limpiar, hacer y deshacer en la RFEF, hablo por la parte que me toca, y no le puedo poner ninguna pega", explicó.

Así, el jugador se reafirmó en su defensa de la presunción de inocencia, que recordó "es un derecho constitucional". "No puedes culpabilizar o victimizar a nadie sin ninguna sentencia en firme", argumentó, adelantando que no dará su opinión sobre todo lo acontecido desde que Rubiales besó a Hermoso en la entrega de medallas de la final del torneo.

"La repercusión es altísima para lo bueno y lo malo. En ningún momento he dado mi opinión y así va a ser, cada uno puede hacer lo que considere pertinente", dijo, antes de reconocer que "no es un tema agradable" para el equipo. "Ojalá solo se hubiese hablado del Mundial. No es una situación cómoda, pero hay que afrontar la realidad". Intentamos que a nivel mediático todo se calme", indicó.

El ruido mediático ha sido tremendo, sobro todo en contra. Se ha comentado mucho lo que le ha dicho Marc Crosas y algo menos la reacción de Marta Xargay, que jugó en la selección española de baloncesto y ha sido muy gráfica sobre lo que le piensa de las palabras de Carvajal: "Excuse me, what??!!😳🤦🏻‍♀️", ha escrito en las redes sociales.

Carvajal aseguró que fue "muy complicado poner de acuerdo a 24 opiniones" para el comunicado lanzado por la plantilla de 'La Roja' en el inicio de la presente concentración sobre este asunto. "Lo hicimos con la mejor intención, tanto para ellas como para nosotros y cualquier aficionado. Fue un comunicado acorde a la situación y a lo que representamos", agregó.

"Mostramos nuestro desacuerdo con los actos de Rubiales, él mismo ha pedido disculpas y ha asumido su error. Defendemos los valores del deporte y los que queremos que refleje el fútbol español. Cada uno puede opinar lo que quiera, pero pensamos que el comunicado era acorde a la situación", reiteró.

Además, Carvajal explicó que el comunicado --mostrando su rechazo a "unos comportamientos inaceptables" de Rubiales que "han perjudicado a la imagen del fútbol español"-- se redactó "evitar esa desconcentración" y poder "hablar solo de fútbol".