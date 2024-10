Junts, ERC y PNV presionan al Gobierno para el reconocimiento internacional de las selecciones autonómicas

Los portavoces de Junts, ERC y PNV han apremiado en el Senado al presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, para cumplir con el reconocimiento internacional de las selecciones autonómicas que contempla la Ley del Deporte.

Durante el turno de intervenciones de los grupos el senador de ERC por Tarragona Jordi Gaseni dijo que "es un tema muy importante y de ello hoy dependen gobiernos", a la vez que recordó "el acuerdo de investidura entre ERC y PSC recoge el compromiso de trabajar por el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas".

"Hay dos posibles escenarios: que cumplan el acuerdo y si no que pierdan el apoyo de ERC", dijo tras lamentar que únicamente algunas federaciones catalanas organicen algunos amistosos o partidos en Navidad "como si se tratara de una limosna". "Prueben a imaginar que alguien no dejara que la selección española pudiera competir internacionalmente, seguramente sería un drama. Hasta que se normalice esta situación con las selecciones deportivas catalanas tienen secuestradas las ilusiones de centenares de miles de personas, de aficionados que hasta ahora no han podido experimentar que sensación tiene el que tu ídolo deportivo consiga un éxito individual y colectivo en representación de aquello que sientes", sentenció.

En el mismo sentido se expresaron Dolores Etxano (PNV) y Francesc Ten (Junts), que cuestionaron al secretario de Estado para el Deporte por las actuaciones del organismo que preside para que se cumpla ese reconocimiento, que contempla la nueva Ley del Deporte, aprobada en diciembre de 2022, al incluir en el texto una enmienda al respecto acordada por el grupo Socialista y el PNV. "El CSD debe reflejar voluntad política en este sentido" y "ser garante e impulsor de la plurinacionalidad" indicó Ten, que aseguró que "Cataluña como las demás naciones del Estado tiene derecho a competir internacionalmente de manera oficial". "¿No sería conciliador no considerar falta grave que un deportista no acuda a una convocatoria de la selección española?", preguntó en voz alta.

Rodríguez Uribes habló de la voluntad del Ejecutivo de seguir con el diálogo para avanzar en lo que dice la ley en el artículo 48 para hacer ese reconocimiento y "que se haga con la mayor naturalidad posible". "Pero tenemos que ser conscientes de que hay unas reglas internacionales, que los comités internacionales, que reconocen la idea de una federación por Estado y son realidades que no debemos obviar si queremos tomarnos en serio esto", afirmó.

En su opinión, el reconocimiento en la ley "es un avance, como riqueza cultural identitaria" y aseguró a los grupos que tienen en él "un aliado para que aflore todo lo que tenga que ver con la riqueza de nuestro país y la diversidad del deporte".

"Juntos somos muy fuertes, en fútbol la selección va muy bien y hay jugadores vascos y catalanes extraordinarios. Las competiciones son organizaciones privadas muchas de ellas, tienen sus reglas, a veces son como Estados, y la regla de una federación por Estado está generalizada en esos ámbitos", añadió.

Rodríguez Uribes recordó que hace unos días mantuvo una conversación con el consejero catalán de Deportes, Berni Álvarez, que la semana que viene se encontrará con la ministra, Pilar Alegría, y abundó en "seguir por la senda del diálogo constructivo, leal y con mirada larga".

Durante su intervención, el presidente del CSD explicó las líneas generales de actuación del organismo y señaló el programa "Team España" será uno de los objetivos principales para los Juegos de Los Ángeles 2028, tras haber tenido una dotación de 50 millones de euros para el ciclo 2022-2024.