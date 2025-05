Kings League España o una final fuera de casa para todos

La Kings League no deja de cruzar fronteras. El formato creado por Gerard Piqué y compañía nunca deja de sorprender y en esta ocasión, la final de la Kings League España, después de pasar por estadios como el Camp Nou, el Metropolitano o La Rosaleda, viaja a Turín. En la Inalpi Arena, a unos pasos del estadio de la Juventus, se vivirán las finales de España, Francia e Italia en una misma jornada.

Ambos presidentes españoles coinciden en que jugar en Italia es una experiencia diferente, aunque no ideal. DjMaRiiO, al frente de Ultimate Móstoles, comenta: "Hubiera preferido en España y el fin de semana, pero al final está guay. Italia, Francia y España, y para el espectador ver tres ciudades seguidas también mola". Perxitaa, presidente de Troncos, lo ve como un paso más en el crecimiento del formato: "Es algo nuevo para todos. Ya hemos estado en muchos estadios, pero esta es la primera vez que se juega fuera, y que Troncos esté en esa final es un orgullo".

Para los jugadores, el contexto no ha sido fácil. Llegaron desde España el miércoles y apenas unas horas después ya estaban en su último entrenamiento. "El único pero que le podemos poner a estas finales es que sea un jueves", reconoce David Soriano, de Troncos. "Muchos, incluido yo, hemos tenido que pedir fiesta en el trabajo". Una situación similar vivió De la Bella en Ultimate: "Algunos han podido traer a su familia, otros no. En mi caso estarán viéndolo desde casa, animando desde el televisor".

Entrenamiento Troncos y Ultimate Móstoles en Turín Joshua Cervantes

En medio de ese escenario internacional, se enfrentarán Troncos y Ultimate Móstoles, con una historia marcada por la constancia, las segundas oportunidades y el deseo de tocar, por fin, la gloria. "Está siendo muy duro, porque esta es la quinta", comenta DjMaRiiO. "Si perdiéramos mañana, que ojalá que no, serían cuatro derrotas en finales. Al final, oye, pues es bastante orgullo estar ahí, pero ya toca ganar".

Troncos ha estado en varias Final Fours y play offs, en el Camp Nou, el Metropolitano, Málaga y México. Así como Móstoles, ha rozado la gloria varias veces, pero se les ha escapado en el último momento. "Desde el primer día hemos estado luchando por esto", afirma Carles Planas, uno de los capitanes del equipo. "Jugamos la Final Four del Camp Nou, perdimos la Kings Cup también contra Móstoles, ahora ojalá se nos dé por fin. Este club se lo merece, porque lleva haciendo las cosas bien desde el primer día".

Entrenamiento Troncos y Ultimate Móstoles en Turín Joshua Cervantes

"Este split no ha sido bueno para nosotros, pero el equipo está en su mejor momento", reconoce Alberto de la Bella. "Perdimos una final hace un año y ahora, tras un play in sufrido y dos eliminatorias durísimas, llegamos con muchas ganas". José Segovia, portero del equipo y campeón con Jijantes la temporada pasada, lo ve claro: "Siempre hemos confiado en el grupo. Empezamos mal porque no nos conocíamos, pero el compromiso ha sido total desde el principio. Ahora vamos todos a una".

Guti de Troncos, que ha quedado primero en la fase regular más de una vez sin premio, lo tiene claro: "Es una oportunidad única. Hemos competido mucho para llegar aquí, y esta vez queremos ganarla". Y aunque hay Mundial en dos semanas, tanto él como Segovia saben que esta noche no hay margen para pensar en el futuro. "Tenemos muchas ganas de jugar, de ganarle a Carles y a Guti, y de darles un abrazo después", resume el portero de Móstoles. El respeto es mutuo. Pero solo uno podrá volver de Turín con la copa.