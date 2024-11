Noelia San Martín o la sorpresa de tener un equipo en la Queens League de Gerard Piqué

La Kings League y la Queens League están plenamente consolidadas en el mundo del entretenimiento. Las competiciones que comenzaron en 2023 como un proyecto de Gerard Piqué junto a varios futbolistas y streamers han estado en varios estadios y recintos como el Camp Nou, el Metropolitano, la Rosaleda e incluso han viajado hasta México para también inaugurar la Kings y la Queens League Américas. Sin embargo, no siempre fue así e incluso para varios fue una sorpresa, así lo comenta Noelia San Martín, presidenta de Ultimate Móstoles.

Noe comentó para LA RAZÓN: "Para mí la Queens fue un proyecto que llegó un poco de sorpresa la verdad, porque nadie sabía cómo iba a ir el tema Kings y viendo cómo fue, lo cogí con mucha ilusión y a día de hoy sigo con la misma ilusión. Es un proyecto que te mete de lleno tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces lo vives todo como por tres". Tanto Noe, como todos los presidentes, buscan mejorar cada día para que la Kings pueda llegar a más ciudades y países y así lo pueda vivir más gente como ellos lo viven.

Noe y DjMariio son los presidentes de Ultimate Móstoles, ambos se encuentran en Madrid, sin embargo, viajan a ver a su club cada vez que pueden y cuando su trabajo se lo permite. Para mantener el contacto constante con sus jugadores dependen de su equipo directivo presente en Barcelona, que para ellos son como una familia. "Me lo hacen muy fácil tanto las chicas como el staff, tenemos un equipo muy grande y luego tenemos una directora deportiva, que nosotros al estar aquí en Madrid pues nos facilita la vida, la verdad encontramos a Soraya y estamos encantados con ella", expresa la presidenta.

Las diferentes competiciones han acercado a jugadores y presidentes, conocer a diferentes leyendas del fútbol como el "Kun" Agüero, Iker Casillas, Ronaldinho, Andrea Pirlo... “Te da la posibilidad de conocer a estas personas que a lo mejor en otro momento no podrías llegar a conocerlas y darte cuenta de lo cercano, lo agradables, de cómo son realmente. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido muchísimo el ''Kun'' Agüero, me parece un encanto, la verdad, Piqué igual, súper cercano, eso mola un montón. El darte cuenta de la calidad humana que realmente tiene porque claro, a través de la pantalla, no lo puedes saber", señaló Noe.

El momento de mayor emoción es la "Final Four", cuando las competiciones llegan a los estadios o recintos, el próximo será en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López y Noe explica cómo se viven esos partidos desde dentro: "Es que lo decimos mucho y parece a lo mejor una tontería, pero hasta que no estás ahí, lo vives con muchísimo nervio, sí que es verdad que en el momento del partido no te enteras como de nada, pasa todo muy rápido y estás como en una burbuja, cuando pierdes sí que es verdad que es un palo grande. Yo no tanto, Mario, por ejemplo, si se tira bastantes días jorobado y cuando ganas es como si hubieses ganado el Mundial con España. Es que las emociones se viven muy intensas".

Para Noe, hay varios momentos que elige como sus favoritos dentro y fuera del campo. "Tengo el personal, que fue en el WiZink Center, que tenía mis dos equipos en la final y donde me pidió matrimonio mi pareja y viví mucho, por ejemplo, la clasificación de los chicos a la de Málaga porque ahí nos habíamos llevado bastantes palos de no haber estado en otras cuando nos lo merecíamos y eso fue como una liberación y luego también cuando clasificamos el mismo día con los dos equipos para el Wizink, ese día yo llegué a mi casa que parecía me había pasado un camión por encima de todas las emociones que viví, fue muy guay", declara la presidenta.

Aunque la Kings y Queens ya llevan más de un año presentes en las plataformas e incluso han llegado al continente americano, el "draft" y los traspasos son cosas de las que Ultimate Móstoles aún no se acostumbra por la buena relación que hay desde los presidentes hasta los jugadores y dejarlos ir a otro equipo es lo que más le cuesta al staff. Otra cosa son las modificaciones al reglamento, "es verdad que al ser un proyecto nuevo muchas veces te das cuenta de hay cosas que no funcionan tan bien, que hay otras que pueden funcionar mejor entiendo que al principio sí que haya más más cambios de reglamento, pero entiendo que al principio pues es normal, es un producto nuevo y no vas a acertar a la primera", comentó Noe.

El siguiente paso para las competiciones es extenderse internacionalmente. Es por eso que para 2025 se prepara un Mundial de selecciones en el que participarán diferentes países. "Me gusta mucho el Mundial de Naciones, yo creo que va a estar muy guay, me encantaría que llegase un partido final contra las finalistas de aquí de España de la Queens contra la finalista de allí de América creo que puede estar muy guay", declara Noe sobre los futuros proyectos, además asegura que están listos para partidos internacionales, ya que, así como en México, Ultimate Móstoles es uno de los equipos más apoyados tanto en redes como en los estadios.