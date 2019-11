Nadal compareció ante los medios tras caer ante Zverev y en medio de la autocrítica del balear, que no estuvo contento con su juego y con su actitud, le preguntaron esto:

-Para muchas personas el hecho de casarse es algo que distrae antes, durante y después del matrimonio. Me gustaría saber si ha influido en tu concentración en tu vida tenística.

Y así siguió la conversación:

-¿Me estás preguntando esto honestamente? ¿Es en serio o es una broma?

-Sí es en serio.

-Ok, me sorprende que me hagas esta pregunta después de estar quince años con la misma chica y tener una vida normal y estable. No importa si te pones un anillo en el dedo o no. En mi manera de ver soy una persona muy normal... ¿Cuántos años estuvo usted con...?

-Con mi mujer, 30 años.

-¿Y antes? Quizá antes no estabas seguros. Ahí tienes el porqué. Pasemos a las preguntas en español, porque esto es una mierda.