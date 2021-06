Pedro Porro y su novia revolucionan TikTok

Deportes

El lateral de 21 años del Sporting de Portugal ha tenido opciones de ir con España a la Eurocopa. Su no convocatoria con la Sub-21 hacía pensar que podría tener una oportunidad pero Luis Enrique finalmente no le ha convocado. Tras una gran temporada en la que se ha proclamado campeón de liga con su equipo, Pedro Porro disfruta de unos días de vacaciones en Formentera junto a su novia Elisabeth. Además de compartir varias fotografías en Instagram con sus seguidores, la pareja está deleitando a éstos con bailes en TikTok.

El Sporting de Portugal comprará a Pedro Porro al Manchester City

El futbolista español pertenece al Manchester City, equipo que le compró en su día al Girona. Ahora es el Sporting de Portugal el que va a llevarse a Pedro Porro del equipo inglés. Según ha trascendido, el club luso pagará 8,5 millones de euros para hacerse en propiedad con el lateral. Pedro Porro, al que hizo debutar Luis Enrique frente a Georgia, firmará con el Sporting de Portugal hasta 2024.

Cabe señalar que si finalmente el Sporting de Portugal no ejerciera la opción de compra que tiene sobre Pedro Porro, éste seguirá en sus filas un año más ya que su cesión se extiende hasta 2022. Su contrato con el Manchester City, por su parte, es hasta 2024. No obstante, pese a su buen hacer, Pep Guardiola no cuenta con Pedro Porro, que tiene a otros jugadores por delante en el conjunto inglés, motivo por el que finalmente será traspasado.