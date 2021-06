Schmeichel: “La novia de Eriksen creía que había muerto”

Deportes

El que fuera guardameta del Manchester United, ha vivido su experiencia futbolista más angustiosa ya retirado. Peter Schmeichel, padre del portero titular de la selección danesa, ha hablado de lo acontecido con Eriksen y de cómo su novia creyó que había muerto.

“Ella creía que su pareja estaba muerto”, ha dicho el danés, haciendo alusión a Sabrina Kvist en BBC Radio FIve Live.

Schmeichel se volcó con la novia de Eriksen

Es por ello por lo que la novia de Eriksen saltó al terreno de juego donde dejó una imagen para el recuerdo al ser consolada por Kjaer, el capitán de Dinamarca. Peter Schmeichel también hizo lo propio tras hablar con su hijo y conocer el estado de Eriksen.

“Eriksen murió y después resucitó”

“Respiraba y le sentí el pulso, pero de repente no hubo más latidos. Estaba muerto y después resucitó”, ha explicado el médico de la selección danesa, Morten Boesen. “El tiempo desde que sucede hasta que recibe la atención médica es un factor crítico y ese periodo fue muy corto. Eso fue decisivo”, continuó contando. “No tenemos una explicación de por qué sucedió. Por el momento no puedo responder a esa pregunta”, finalizó Morten Boesen.

El mensaje de Luis Enrique a Eriksen

Eriksen ha recibido el apoyo de todo el mundo del fútbol, incluido el seleccionador español, Luis Enrique: “Mandamos un fuerte abrazo a Eriksen, a su familia y compañeros, le deseamos una pronta recuperación y esperamos verle pronto recuperado en los terrenos de juego, que es su sitio natural”.