Jorge Mendes ofrece a James Rodríguez al Atlético de Madrid

Deportes

El salario del centrocampista de 29 años se ha convertido en un problema para el Everton. Es por ello por lo que James Rodríguez ha sido puesto en el mercado, algo que ha aprovechado Jorge Mendes para ofrecerle nuevamente al Atlético de Madrid.

Noticias relacionadas Laotraliga. Manu Sánchez podría cambiar el Atlético de Madrid por la Real Sociedad

“Tenía todo listo para ir al Atlético de Madrid, pero el Real Madrid no me dejó”, confesaba el colombiano el pasado mes de junio. A James Rodríguez le gustaría regresar a LaLiga Santander, pero ha descartado hacerlo de la mano del cuadro merengue pese a la presencia de Carlo Ancelotti como entrenador: “Ya no me quiere nadie ahí”.

Según Daily Mail, además de al Atlético de Madrid, Jorge Mendes ha ofrecido a James Rodríguez al Nápoles y al Milán, por lo que tampoco vería con malos ojos emprender una nueva aventura en la Serie A.

El padrastro de James Rodríguez quiere verle en el Atlético de Madrid

Pese a su fichaje por el Everton, Juan Carlos Restrepo, padrastro del cafetero, señalaba: “A James le hubiera gustado fichar por el Atlético de Madrid. Es un orgullo que un club como el Atleti se hubiese interesado en él. Además está la afición y se habría sentido como en casa con ellos. En una próxima oportunidad esperemos que pueda darse”.

James Rodríguez no sólo fue una opción para el Atlético de Madrid el pasado verano, también el anterior, algo a lo que también hizo alusión su padrastro. “James hubiera preferido ir al Atlético en caso de una transferencia. Esto no significa que no hubo intentos y apreciaciones de otros clubes también. Se siente cómodo en España, a nivel personal, y no estaba convencido de cambiar de país. Puede ser que el partido amistoso de verano haya influido. Pero al final, el Real, que quiere dominar en España y en el mundo, todavía considera que el jugador es importante para su equipo y decidió no venderlo. Esta era la posición oficial”, concluyó Juan Carlos Restrepo.