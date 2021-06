Monchi pide perdón a Ramos por la respuesta de la afición del Sevilla a su salida

Deportes

El director deportivo del conjunto hispalense ha rememorado la venta del central al Real Madrid en 2006. La afición del Sevilla nunca llegó a entender bien la marcha de Sergio Ramos y, según Monchi, es porque se confundieron con el mensaje.

“Me da pena, me gustaría romper una lanza a favor de Sergio. Igual que la venta de Reyes nos dio mucho, la de Sergio también. Posiblemente nos confundimos todos en el mensaje. Levanto la mano el primero porque no fuimos capaces de vender bien esa venta como lo hicimos con José Antonio. Reyes siempre fue querido y Sergio... Espero que el tiempo quite esas heridas y sea reconocido como lo que fue, un magnífico jugador que nos dio mucho”, ha dicho Monchi en Canal Sur Televisión.

Volver al Sevilla no es una opción para Sergio Ramos

Cabe señalar que en su rueda de prensa de despedida, Sergio Ramos rechazó la opción de volver al equipo andaluz: “El Sevilla es el otro club de mi corazón; el club de mi vida. Viví allí una etapa maravillosa. Pero a día de hoy no contemplo esa opción, al igual que el Sevilla tampoco lo contempla. Es un momento diferente tanto para ellos como para mí y no se contempla”.

Monchi ha recordado la muerte de Antonio Puerta

Además de hablar de Sergio Ramos, el director deportivo del Sevilla ha recordado la muerte de Antonio Puerta. “Ha sido de los momentos más difíciles. Si me dices el momento más duro, posiblemente sea ese. El martes por la mañana cuando fallece Antonio y nos lo comunican, el tener que decirle a la plantilla que ha fallecido Antonio... José María del Nido se había ido al hotel de la UEFA para intentar aplazar o suspender el partido. Yo me quedé en el hotel del equipo, convoqué al grupo. Algunos ya lo sabían, los que eran más cercanos como Maresca o Aitor Ocio pero el grueso de la plantilla no lo sabía. Fue duro”, ha finalizado Monchi.