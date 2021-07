El Getafe, pendiente de Messi para poder fichar a Carles Aleñá

Deportes

Ángel Torres, presidente del Getafe, aseguró este martes en rueda de prensa que espera tener atado al centrocampista del Barcelona Carles Aleñá en los próximos días, aunque resaltó que parte de la operación está relacionada con la del argentino Lionel Messi.

El presidente del Getafe confirmó que su plantilla contará con “15 ó 16” jugadores de la pasada temporada más la incorporación de siete u ocho caras nuevas. Uno de los que podrían seguir del curso anterior, tras jugar cedido en el club azulón medio curso, podría ser Carles Aleñá.

“Esa operación está pendiente. Después de la de Messi, Aleñá. Quiere venir aquí. Personalmente estoy negociando yo con el Barcelona. Espero que tenga un final feliz. Él quiere jugar aquí y creo que el Barcelona al final accederá. Espero que este fin de semana esté aquí junto a toda la plantilla antes de que nos vayamos a La Manga a continuar la pretemporada”, explicó.

También habló sobre su relación con el Valencia y alguna futura operación con jugadores, entre la que podría estar la salida del uruguayo Mauro Arambarri. Sin embargo, para la marcha del jugador charrúa, sólo aceptaría el pago de la cláusula de rescisión.

“Todos los años me suelo reunir con los grandes en especial con los equipos de Madrid y con el Valencia, que hay especial relación en idas y venidas de jugadores. Cambiamos impresiones sobre nuestra situación y la del fútbol español. Vamos a ver si a nosotros nos pueden dar a alguien, tampoco tienen mucho”, dijo.

“Nosotros, hay una situación difícil. Todos esperamos vender para poder comprar. Queda mucho verano. Ellos están pendientes de una venta. Pero no hemos concretado nada ni ha habido nombres. El Getafe no quiere deshacerse de los 15 futbolistas del año pasado y si viene Carles Aleñà 16 más los refuerzos. No queremos vender, así que tendrían que pagar la cláusula”, concretó.

Asimismo, informó de que ya ha llegado a un acuerdo con dos futbolistas y sus clubes (Macías y Mitrovic) y también con otros dos jugadores pero no con sus equipos.

“El verano es largo y va a haber noticias muy rápido. Igual hoy. Hay dos futbolistas más que están firmados. Nos hemos marcado ocho fichajes y hay cuatro firmados. Dos firmados con las dos partes y otros dos que estamos negociando con los dos clubes. No nos vamos a mover de las ofertas que hemos hecho”, señaló.

Además, indicó que el partido amistoso que tenía programado para el 7 de agosto con el Valencia, no se disputará en esa fecha por la cercanía con la primera jornada de Liga que jugará el Getafe, precisamente, ante el conjunto “ché”.

“A partir de la semana que viene el equipo se va a La Manga. Tengo casa cerca, este año estaré por allí. Jugarán tres partidos por la zona. Se ha aplazado el del 7 de agosto con el Valencia porque jugamos el 13 con ellos. Probablemente, juguemos en el parón de septiembre. Hay que homenajear a Bordalás y hacer el acto del 75 aniversario. Queremos darle un regalo y homenajearle, que se lo merece”, manifestó.

Por último, agradeció a sus aficionados que en estos momentos haya más de 10.000 abonados para la próxima temporada cuando antes del inicio de la pandemia generada por el coronavirus superaban los 13.000.

“Queda verano y espero superar los 11.000. Estoy muy contento y quiero agradecer a la ciudad de Getafe su compromiso”, concluyó.