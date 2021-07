El Real Madrid podría facilitar el fichaje de Gonzalo Villar por el Atlético

Deportes

Pese a que el conjunto rojiblanco está cerca de hacerse con Rodrigo de Paul, también quiere apuntalar su centro del campo con el futbolista de 23 años de la Roma. Y es que la continuidad de Saúl Ñíguez, así como la de Héctor Herrera, en el Atlético está en el aire. El cuadro colchonero tiene previsto mover ficha por Gonzalo Villar y lo más curioso de todo es que el Real Madrid puede ayudar a que se produzca esta transferencia.

El conjunto blanco ha anunciado el fichaje de Javier, hermano de Gonzalo Villar, por lo que éste vería con buenos ojos recalar también en Madrid. En lo que a Gonzalo Villar se refiere, ha disputado 47 partidos con la Roma esta temporada. Además, ha cuajado una gran actuación con España en la Eurocopa Sub-21, algo que no ha pasado desapercibido para el Atlético, que ve en él a un futbolista de gran proyección.

Gonzalo Villar podría recalar en el Atlético de Madrid junto a Rodrigo de Paul

El centrocampista argentino de 27 años sólo quiere jugar en el cuadro colchonero y aunque su equipo podría haber rechazado una primera oferta por él, ambas partes parecen condenadas a entenderse. Y es que, según ha reconocido el director deportivo del Udinese, las negociaciones por Rodrigo de Paul siguen vivas siendo el Atlético de Madrid el que está en una posición privilegiada para hacerse con sus servicios.

“Hay negociaciones por De Paul y la del Atlético de Madrid es una de las más avanzadas, pero las distancias siguen siendo considerables. Otros clubes también le quieren. Las negociaciones aún no han despegado”, decía Pierpaolo Marino.

“La negociación no ha terminado todavía, pero está encaminada, aunque de momento hablamos todavía de un gran jugador del Udinese. Es justo que con 27 años quiera salir y cuando eso suceda estaremos listos para sustituirle. Todavía no hay nada firmado y hay que limar algunas cosas. El Atlético está en ventaja sobre De Paul, pero no ha cerrado todavía un acuerdo, de otra manera sería ya oficial”, agregaba el director deportivo del Udinese.