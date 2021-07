La Roma de Mourinho presentará al Sevilla una oferta por Diego Carlos

Fútbol

Reforzar la zaga del equipo italiano se ha convertido en una prioridad para el técnico luso y no sólo por la lesión de Spinazzola. José Mourinho quiere también un nuevo central para la Roma y Diego Carlos, del Sevilla, se ha convertido en una prioridad.

Así lo apuntan desde Italia, donde señalan que el equipo que dirige el portugués prepara una oferta de 30 millones de euros. Habrá que ver si el Sevilla ve con buenos ojos la propuesta de la Roma por Diego Carlos. Si bien el brasileño tiene una cláusula de 75, venderle podría ser suficiente para cuadrar sus cuentas reteniendo a otros futbolistas como Jules Koundé o Youssef En-Nesyri. Y es que el Sevilla está obligado a realizar una gran venta.

“La diferencia de esta temporada es que no hemos hecho una gran venta, pero sí habrá que hacerla a lo largo de este ejercicio si queremos confeccionar de nuevo una gran plantilla. Una vez termine la temporada seguro que tendremos ofertas por los jugadores y habrá que tomar esa decisión”, decía al respecto Juan Cruz, director general del club de Nervión.

“Hemos tenido que ralentizar algunos proyectos, pero no los hemos abandonados, ni muchísimo menos. Tenemos algunos muy, muy ilusionantes que nos van a permitir un segundo impulso de crecimiento y acercarnos a los grandes para competir en igualdad. Tenemos muchísima ilusión en el proyecto de I+D, en reforzar la estructura interna... Estamos con otro que no queremos desvelar. También en la expansión internacional, que no pasa por comprar equipos, y sí en lograr alianzas estratégicas”, añadía.