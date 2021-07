El tío de Marcos Llorente bendice su fichaje por el Nápoles

Atlético de Madrid

Tal y como venimos contando en LAOTRALIGA, el Nápoles está abierto a hacer caja por Fabián Ruiz este verano. Una de las opciones que maneja el equipo italiano para relavar al centrocampista es Marcos Llorente, algo sobre lo que ha hablado su tío.

Cuestionado al respecto en Corriere dello Sport, Toñín Llorente ha señalado: “Para mí no habría ningún problema, me gusta mucho Italia. De hecho, estaré en Nápoles el 14 de julio, me gusta mucho la ciudad. Y si Marcos decide irse al Nápoles me parece bien”.

Fabián Ruiz podría acercar a Marcos Llorente al Nápoles

Precisamente, el equipo mejor posicionado para hacerse con Fabián Ruiz es el Atlético de Madrid, que está dispuesto a ofrecer hasta 50 millones de euros por él. Sin embargo, el Nápoles ha tasado al español en 70, lo que ha llevado al conjunto rojiblanco a lanzarse a por Rodrigo de Paul. Ahora, el interés del Nápoles por Marcos Llorente ha vuelto a convertir a Fabián Ruiz en una oportunidad para el Atlético de Madrid, y es que no se descarta un cambio de cromos entre ambos clubes.

No obstante, el cuadro colchonero no tiene ninguna intención de desprenderse del que fuera jugador del Real Madrid. Al contrario, el Atlético pretende renovar el contrato de Marcos Llorente para poder elevar su cláusula por encima de las 120 millones de euros en los que ahora mismo está fijada. “Hubo conversaciones hace tiempo, es verdad, pero no se concretó nada y no se terminó la negociación. No tengo ningún problema y que pase lo que tenga que pasar”, decía recientemente al ser preguntado por su ampliación de contrato.