Aurah Ruiz arremete contra Jesé tras su positivo por coronavirus

La que fuera pareja del delantero de Las Palmas ha criticado a éste por haber tenido un comportamiento inadecuado. Aurah Ruiz reaccionaba así en Instagram al enterarse que Jesé Rodríguez había dado positivo por coronavirus.

“De verdad... que en el momento en el que estamos, en la situación que tenemos con nuestro hijo, arriesgues nuestra salud, la de tus hijos y de los que me rodean, es vergonzoso. Deja de molestar en nuestras vidas. El coronavirus sigue, no eres intocable”, ha comenzado escribiendo la canaria.

“Lo sabías hace días y no nos avisaste. Hablaste conmigo anoche y no me dijiste nada. Y me entero por otro lado. A esto me refiero”, ha añadido Aurah Ruiz.

El comunicado de Jesé que desmiente a Aurah Ruiz

Jesé Rodríguez ha emitido un comunicado después de que Las Palmas anunciase, con su consentimiento, que había dado positivo por coronavirus. “Aprovecho este comunicado para manifestar que jamás bajo mi conocimiento expondría a mis hijos y familiares a un mínimo riesgo de contraer la enfermedad y que es inmoral y antiético las acusaciones sobre mi persona”, se podía leer en él.

“Aquella persona que utilice mi nombre para dañar mi imagen o que vierta alguna acusación sin pruebas, me veré en la obligación de tomar acciones legales”, agregaba Jesé Rodríguez, una amenaza a la que Aurah Ruiz ha hecho caso omiso.

Las Palmas ha hecho público que Jesé había dado positivo por coronavirus

“El jugador Jesé ha dado positivo en el test de antígeno al que se ha sometido esta semana. Se encuentra aislado y cumpliendo el protocolo que marcan las autoridades. El jugador ha autorizado expresamente la publicación de su nombre”, informaba el club canario con un breve comunicado.