Celta, Granada y Alavés pelean por sacar a Loren Morón del Betis

Fútbol

El pasado mes de marzo el delantero de 27 años dejaba su continuidad en el conjunto verdiblanco en el aire. Aunque el Betis es el equipo en el que quiere estar, Loren Morón demanda más protagonismo, algo que quieren aprovechar Celta de Vigo, Granada y Alavés para hacerse con sus servicios.

Así lo asegura Diario de Sevilla, que señala que estos tres equipos están dispuestos a solicitar su cesión con opción a compra. De salir Loren Morón, el Betis prefiere que sea como traspasado, por lo que Celta de Vigo, Granada y Alavés deberán rascarse el bolsillo si quieren tener opciones de cerrar su fichaje.

El Celta de Vigo es consciente de que el club de las Trece Barras es un duro negociador. Y es que, tal y como reconoció Loren Morón, intentó su fichaje con anterioridad: “Es verdad que cuando las cosas pasan, pasan por algo. Yo sé la situación en la que estoy ahora, pero seguía en el mercado, tanto de verano como de invierno. Surgió la opción del Celta, se barajó esa opción porque un futbolista quiere sentirse valorado y sobre todo jugar. No salió. A trabajar como he trabajado siempre en el Betis, yo aquí no estoy para nada mal, no estoy con las ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones de lo que sea mejor para uno. Estoy en mi casa, donde siempre he querido estar, han llegado ofertas muy fuertes por mí y he decidido estar aquí. Ya eso será en tiempo de verano, pero aquí estoy muy bien y esta es mi casa”. ¿Conseguirán ahora el Granada o el Alavés lo que no logró el Celta de Vigo?