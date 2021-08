El West Ham quiere llevarse a Diakhaby del Valencia

Fútbol

El Valencia necesita ingresar 26 millones de euros este verano y podría escuchar ofertas por sus centrales tras haber fichado a Omar Alderete. Uno que podría tener el cartel de transferible es Mouctar Diakhaby, al que quiere el West Ham.

Así lo asegura 90min, que señala que el Valencia quiere recuperar parte de los 15 millones que pagó por él en 2018 al Olympique de Lyon, al que deberá dar el 15 por ciento de lo que ingrese si el defensor es traspasado. Además del West Ham; Newcastle y Leicester estarían interesados en llevar a Mouctar Diakhaby a la Premier.

El West Ham sabe que Diakhaby quiere jugar en la Premier

Cuestionado recientemente por su futuro, el galo declaraba: “No sé si estaré el año que viene, depende de lo que quiera el club”. No obstante, añadía: “Luego en relación a mi evolución, me pregunto... Desde que estoy en Lyon, me gustan los clubes ingleses por mi perfil. He tenido algunas propuestas. La Premier League es una liga que me atrae”. Estas palabras son las que han animado tanto al West Ham como al Newcastle y al Leicester a lanzarse a por Mouctar Diakhaby. ¿Terminará poniendo rumbo a la Premier?

Además de Mouctar Diakhaby, otro futbolista por el que el Valencia está llamado a hacer caja es por Gonçalo Guedes. En lo que respecta al portugués ha sido su padre el que le ha animado a cambiar de aires. “Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en Valencia no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club”, reconocía.