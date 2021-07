El Zenit se suma al Sevilla a la puja por Guedes

Fútbol

La continuidad de portugués en el Valencia está en el aire. El conjunto che no vería con malos ojos desprenderse de su elevada ficha siempre y cuando reciba por Gonçalo Guedes entre 25 y 30 millones de euros. A dicha cantidad podría hacer frente el Sevilla con la venta de Bryan Gil al Tottenham, aunque es el Zenit el que ha movido ficha primero por el futbolista de 24 años.

Según TuttoMercatoWeb, el equipo ruso ofrece un contrato de tres años a Gonçalo Guedes a razón de 2,2 millones de euros. La intención del Zenit es alcanzar un acuerdo con el luso para adelantarse al Sevilla o a cualquier otro pretendiente y forzar así al Valencia a venderlo por una cantidad inferior.

El padre de Guedes podría empujarle al Zenit

El padre del atacante invitaba recientemente a su hijo a abandonar el conjunto che: “Estaría bien si no fuera por la situación en la que está el Valencia. Guedes solo brilla cuando hay un equipo que se lo permite. ¿Se irá este verano? No lo sé, pero en Valencia no hay Champions, ni Europa League. Él está de más en el club”. Así pues, podría ver con buenos ojos la oferta del Zenit.

Guedes podría fichar por el Zenit y Rubén Sobrino por el Getafe

Otro futbolista que podría abandonar el Valencia este verano es el delantero de 29 años no entra en los planes de Bordalás y termina contrato en 2022, algo que quiere aprovechar el Getafe. También el Cádiz, donde Rubén Sobrino jugó en calidad de cedido durante el segundo tramo de la temporada estaría abierto a ofrecerle acomodo.