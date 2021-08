El Arsenal quiere imponerse al United en la puja por Trippier

Atlético de Madrid

Pese a contar con el visto bueno del futbolista, el Manchester United es incapaz de alcanzar un acuerdo con el Atlético de Madrid por el lateral. Después de haber pagado 85 millones por Sancho y cerca de 50 por Varane, el conjunto rojiblanco no quiere ser el tonto que le venda a Kieran Trippier por menos de los 35 millones de euros en los que le ha tasado. Si el inglés quiere volver a la Premier es para estar junto a su familia, que nunca llegó a desplazarse con él a España cuando fichó por el Atlético de Madrid. Esto es algo que querría aprovechar el Arsenal para cerrar su fichaje. Y es que el cuadro londinense va a vender a Héctor Bellerín y necesita un recambio para éste.

Si Trippier recala en el Arsenal, Di Lorenzo podría ser su sustituto en el Atlético

Aunque el Atlético de Madrid no moverá ficha por un lateral diestro si el Arsenal o el Manchester United no se llevan a Kieran Trippier, sí ha sondeado a Di Lorenzi como posible sustituto. “Al Atlético de Madrid siempre le ha gustado Di Lorenzo , también hablé de él en el pasado con Berta, actual director deportivo del club español. Por el momento, sin embargo, no hay negociaciones avanzadas. Se reincorporará al grupo de Luciano Spalletti entre finales de julio y el 1 de agosto”, decía recientemente Mario Giuffredi, agente del lateral de 27 años. El Nápoles no dejará salir a Di Lorenzi por menos de 40 millones de euros, motivo por el que si el Arsenal quiere a Kieran Trippier deberá pagar 35.