El Sevilla quiere regalar a Lopetegui el fichaje de Corona

Fútbol

El conjunto hispalense ha presentado varias ofertas en las últimas horas como si hubiera recibido una inyección económica por la venta de Jules Koundé, solo que éste sigue en el equipo. Por un lado el Sevilla ha alcanzado un acuerdo con River Plate por Gonzalo Montiel y se dice que ha hecho lo propio por Ludwig Augustinsson. Además, Monchi quiere poner la guinda al pastel fichando a Jesús Corona, un futbolista que Julen Lopetegui tuvo a sus órdenes en el Oporto y al que siempre ha querido llevar al equipo andaluz.

Lopetegui pidió en el pasado el Sevilla a Jesús Corona

Según MARCA, el Sevilla está cerca de cerrar el fichaje de Jesús Corona por cerca de 12 millones de euros. Cuestionado en su día por el perfil de futbolistas a los que le gustaría incorporar a su plantilla, Julen Lopetegui confesó: “El prototipo es Corona. Es una de mis debilidades, un extraordinario jugador. Tiene mucho talento, una capacidad de control de juego y situaciones ofensivas muy alta, con una velocidad importante”.

“Lo acogería con los brazos abiertos, sin pensarlo. Si no ha salido es porque imagino que el Oporto pediría muchísimo dinero pero está siendo de los mejores jugadores de la liga de Portugal los dos últimos años. Si me preguntas si lo tendría en mi equipo te diría sí con rotundidad”, añadía el técnico vasco. Jesús Corona termina contrato con el Oporto en 2022 y, dado que no ha renovado, el club luso se expone a que se marche gratis el próximo verano. Esto es algo que parece que va a aprovechar el Sevilla para hacerse con sus servicios a un precio asequible.