Rocío Amar manda un mensaje a Jesé: “Yo no traigo a un niño para que nadie me pague una pensión”

Amor Romeira, ex de Gran Hermano, sigue hablando del delantero de Las Palmas en el nuevo reality en el que está participando. Si hace unos días habló por teléfono con Rocío Amar, con la que Jesé Rodríguez tuvo un escarceo mientras estaba con Aurah Ruiz, ahora ha vuelto a contactar con la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa para saber qué tal llevaba el embarazo.

“A ver... yo no he dicho 100% eso. Es decir, yo sé perfectamente lo que hay y estoy contenta porque sé lo que hay. No voy a hablar por aquí. Es una sensación complicada y, de momento, me lo voy a reservar. Pero creo que sé lo que tengo que hacer, todo esto me está ayudando a saber lo que tengo que hacer”, decía Rocío Amar sobre el supuesto hijo que va a tener con Jesé Rodríguez.

Jesé Rodríguez no usó preservativo con Rocío Amar

“Vamos, que vas a abortar”, preguntaba Amor Romeira. “Creo que los hijos se tienen cuando hay cariño, amor, respeto... Yo no traigo a un niño para que nadie me pague una pensión. No soy ese tipo de personas. Si tengo que levantarme a las 7 de la mañana e ir a trabajar lo hago. Si él está llamando por teléfono a todo el mundo es por algo. Y si ha pasado lo que puede que haya pasado es porque él ha buscado que pasara”, ha añadido una Rocío Amar que señaló días atrás que Jesé Rodríguez no usó preservativo.