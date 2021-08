Amor desvela el affaire de Jesé con una nueva tentadora de La Isla de las Tentaciones

Deportes

El delantero de Las Palmas sigue estando en boca de la que fuera concursante de Gran Hermano. Amor Romeira, que está participando en un nuevo reality, ha hablado del último affaire de Jesé Rodríguez con una tentadora de La Isla de las Tentaciones.

“Yo no tengo la culpa de que tú quieras seguir vinculado a la televisión, porque la última caza de Jesé fue en Marbella y estuvo liado con una de las tentadoras”, ha comenzado diciendo la canaria en Mitele.

“Jesé estuvo en Marbella con Luzma, una de las tentadoras. Muy guapa, rubia, espectacular”, ha añadido Amor Romeira.

Las dos tentadoras de La Isla de las Tentaciones que han negado a Jesé

Aunque tanto su ex, Aurah Ruiz, como Amor Romeira han afirmado que Jesé Rodríguez ha estado con Nahia Iglesias y con Sandra Pica, las dos participantes de La Isla de las Tentaciones han negado públicamente al futbolista.

La última ha sido Nahia Iglesias, que a través de sus rede sociales afirmaba: “Hola chicos, ya sabéis que no me gusta meterme en polémica, pero estoy recibiendo varios mensajes viéndome envuelta en una situación que es falsa y no me gusta. Por mi parte, nada de lo que se ha dicho públicamente es cierto. No conozco a ninguna de las dos partes implicadas (y ya me he puesto en contacto con ella para hablar “el malentendido” o lo que sea que haya pasado). Simplemente me gustaría disfrutar de mis vacaciones en Ibiza, con mis amigos sin que me tengan que meter en estos problemas de los que ni quiero ni voy a formar parte. Gracias”.

Al igual que Nahia Iglesias, Sandra Pica, ex de Tom Brusse, manifestaba: “Es cierto que he estado en Ibiza y es cierto que he estado con un grupo de chicos. Cuando salieron los rumores llamé a Aurah porque no he estado con Jesé. Yo no he engañado a Julen porque no es mi pareja, además, él sabe perfectamente con quién estoy pasando mis vacaciones en Ibiza”.