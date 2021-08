Aurah Ruiz habla de su nueva reconciliación con Jesé

Deportes

Pese a que una nueva ruptura ha propiciado un vergonzoso cruce de declaraciones, ambos han decidido nuevamente enterrar el hacha de guerra. Así lo ha reconocido Aurah Ruiz, que ha señalado que han optado por ello por el bien Nyan, el hijo que tiene en común con Jesé Rodríguez.

Noticias relacionadas Televisión. Josep Pedrerol amenaza con dimitir tras la salida de Messi

“Estoy contenta de que mi hijo pueda estar con su padre y con sus hermanos. Todo esto es por el bien del niño y tenemos comunicación diaria”, ha contado la canaria haciendo alusión al delantero de este tiempo.

No obstante, se trata de un simple reconciliación, no de que haya retomado su relación con Jesé Rodríguez. Y es que, según ha confesado Aurah Ruiz: “He estado con alguien este tiempo”. Aún así, pese a que recientemente se fotografió con un chico, afirma que ahora está “conociendo gente”.

Jesé ha sido relacionado con dos tentadoras de La Isla de las Tentaciones

El delantero canario, que ha renovado por una temporada con Las Palmas, ha sido fotografiado recientemente en una moto de agua con una mujer que no era ni Nahia Iglesias ni Sandra Pica. Aunque tanto su ex, Aurah Ruiz, como Amor Romeira han afirmado que Jesé Rodríguez ha estado con las dos participantes de La Isla de las Tentaciones, las tentadoras han negado públicamente al futbolista.

La última ha sido Nahia Iglesias, que a través de sus rede sociales afirmaba: “Hola chicos, ya sabéis que no me gusta meterme en polémica, pero estoy recibiendo varios mensajes viéndome envuelta en una situación que es falsa y no me gusta. Por mi parte, nada de lo que se ha dicho públicamente es cierto. No conozco a ninguna de las dos partes implicadas (y ya me he puesto en contacto con ella para hablar “el malentendido” o lo que sea que haya pasado). Simplemente me gustaría disfrutar de mis vacaciones en Ibiza, con mis amigos sin que me tengan que meter en estos problemas de los que ni quiero ni voy a formar parte. Gracias”.