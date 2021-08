Borja Valero ficha por un equipo de Sexta División

Deportes

El Centro Storico Lebowski anunció de broma el fichaje del centrocampista de 36 años y éste ha terminado aceptando el reto. Así pues, Borja Valero, que anunció recientemente su retirada, seguirá jugando en este equipo de la Sexta División italiana.

”Acepté este desafío porque me siento identificado con los valores que promulga este club. Estaba convencido de jugar otra temporada con la Fiorentina, pero el fútbol también es esto, y me he quedado impresionado con la organización, la cantera y el compromiso social con el medioambiente”, ha dicho el madrileño en La Nazione.

“Crecí en un barrio muy humilde de Madrid. No había nada, era difícil incluso encontrar un campo para jugar. Algunas cosas no se olvidan. En mi carrera hubo momentos difíciles, Rocío y yo nos fuimos a Mallorca sin un centavo. Mi carrera comienza así: pinchamos los neumáticos del coche y ni siquiera tengo dinero para cambiarlos. Luego llegó el descenso con el Villarreal, estuve dos semanas sin salir de casa con depresión”, ha añadido Borja Valero.

Borja Valero, entre la Sexta División y los medios

Borja Valero jugará para el Centro Storico Lebowski de Sexta División y también ejercerá como comentarista para DAZN Italia.

Crecido en la cantera del Real Madrid, Borja Valero formó parte del equipo que ganó la Liga española 2006-2007 con Fabio Capello en el banquillo. Con la camiseta blanca disputó tres partidos. Vivió los momentos más altos de su carrera en el Villarreal y en el Fiorentina, al que llegó en 2012 y con el que disputó 233 partidos. Su etapa en Florencia se dividió en dos períodos, pues entre 2017 y 2020 jugó en el Inter de Milán.