Rocío Amar podría estar embarazada de Jesé: “No usa condón”

Amor Romeira sigue hablando del delantero de Las Palmas. En esta ocasión lo ha hecho con Rocío Amar, la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa con la que Jesé Rodríguez tuvo un escarceo mientras que estaba con Aurah Ruiz.

“¿Te digo una cosita? En unos meses ya hablaremos y habrá sorpresa a lo mejor”, decía Rocío Amar al respecto en ‘Solos’. En principio, Amor Romeira pensó que la que podía estar embarazada de Jesé Rodríguez era Aurah Ruiz, pero su compañero de reality, Iván Díaz, le dijo que estaba hablando de sí misma.

“Voy a hablar de un suponer. Rocío Amar, en la etapa que está en su vida, si hoy en día se quedara embarazada, ¿qué haría?”, preguntó a la madrileña la ex de Gran Hermano. “No lo sé”, contestó Rocío Amar. “¿Lo tendría o abortaría?”, insistió Amor obteniendo la misma respuesta. “A mí él me ha gustado mucho. Te digo una cosa, si una persona hace una cosa para que pase una cosa, es porque esa persona quiere que pase”, añadió Rocío Amar. “Aparte, no usa condón, eso lo sé yo”, concluyó Amor Romeira.

Los escarceos televisivos de Jesé

La ex de Gran Hermano relacionaba días atrás a Jesé Rodríguez con una nueva tentadora de La Isla de las Tentaciones. “Yo no tengo la culpa de que tú quieras seguir vinculado a la televisión, porque la última caza de Jesé fue en Marbella y estuvo liado con una de las tentadoras”, comenzó diciendo en el mismo reality. “Jesé estuvo en Marbella con Luzma, una de las tentadoras. Muy guapa, rubia, espectacular”, agregó Amor Romeira.