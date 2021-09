Deportes

El agente de Mariano explica por qué no ha fichado ni por el Valencia ni por el Rayo

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el delantero y el Real Madrid alcanzaron un acuerdo para su cesión al Valencia por una temporada; sin embargo, el conjunto che terminó dejando plantado a Mariano Díaz tal y como ha reconocido su agente. El atacante tuvo también la opción de ir al Rayo Vallecano, pero no hubo tiempo material para cerrar la operación.

“Estaba cerrada la salida de Mariano al Valencia. Estaban los contratos hechos por las tres partes, con el Real Madrid de acuerdo y el jugador ilusionado, que entendía que era lo mejor para esta temporada”, ha comenzado diciendo el agente del delantero en la COPE.

“Pero no conseguíamos tener comunicación, algo sorprendente pasó, aunque no podemos llegar a intuir cual pudo ser el problema. Hay gente que especula con el motivo pero no vamos a entrar nosotros a eso. Llegó un momento que se paró”, ha añadido David Aranda sobre su frustrado fichaje por el Valencia.

Tras el Valencia, el Rayo y otros equipos se interesaron por Mariano

Sobre lo sucedido con el Rayo Vallecano, el agente de Mariano Díaz ha señalado: “La situación del Rayo... El presidente nos llamó e hizo todo lo posible, estuve hablando con él hasta las 23.45 horas incluso. Pero no era una decisión para tomarla de modo precipitada. No solo apareció el Rayo en el último día de mercado, ya que cuando la gente se entera de que lo del Valencia no se puede hacer pues se animan a llamarnos y a intentarlo. También nos llamó un equipo de Segunda. El mercado en el ultimo día pasan muchas cosas”.

“Mariano es competitivo y se ha quedado en el Real Madrid perdiendo dinero. Todas las temporadas ha tenido ofertas donde le pagaban más. No es un tema de comodidad, porque él no tiene aquí su casa, él no vive en Madrid, sino en Barcelona. Es un tema de mercado. Él es muy competitivo”, ha finalizado David Aranda.