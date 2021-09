Jesé se gasta una indecente cantidad de dinero para reconciliarse con Aurah

Deportes

El delantero de Las Palmas y la canaria han vuelto a reconciliarse. Así lo ha confirmado la propia Aurah Ruiz, que ha contado con todo lujo de detalles cómo ha sido el acercamiento entre ella y Jesé Rodríguez. El que fuera futbolista del Real Madrid, además, se ha gastado una buena suma de dinero en regalos para la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa.

“He estado desaparecida unas semanas de Mtmad y voy a contar por qué. Tuve que someterme a una intervención quirúrgica, por estado de salud, nada de estética. Esa semana aunque no se vio, estuve ingresada, no lo sabía nadie. Lo pasé bastante mal. Realmente mi cabeza no estaba ni para grabar, no quiero contar por qué pase por quirófano. Es algo bastante íntimo, no quiero compartirlo con el mundo”, ha comenzado diciendo Aurah Ruiz.

Sobre su acercamiento con Jesé Rodríguez, Aurah ha señalado: “Al papá de mi hijo le expliqué lo que estaba pasando, él lo sabía todo. Acabamos en un viaje juntos, donde había personas, amigos y parejas cercanos y nos fuimos de viaje después de la intervención, en ese momento estaba bastante mal pero ahora estoy bien que eso es lo importante”.

“No tengo que ocultar nada ni tengo por qué. No le debo nada a nadie. Me lo he pasado súper bien en mis vacaciones. He estado viviendo cosas muy bonitas. Lo he pasado genial, lo volvería a hacer con los ojos cerrados. Algunas personas me entenderán, otras no. Las cosas son imprevisibles. No estoy confirmando ni desmintiendo nada”, ha finalizado Aurah Ruiz.

El dinero que se ha gastado Jesé en bolsos para Aurah Ruiz

Para que pudiera darse esta reconciliación, Jesé Rodríguez ha tenido a bien regalar dos bolsos a Aurah Ruiz. Uno de la marca Christian Dior valorado en 3.200 euros y otro de Dolce & Gabanna cuyo precio alcanza los 1.350 euros.