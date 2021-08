Amor sobre su encuentro sexual con Jesé: “Mientras estábamos haciéndolo un amigo suyo...”

Deportes

La que fuera concursante de Gran Hermano está participando en un reality en el que habla a diario del delantero de Las Palmas. Amor Romeira ha presumido de ser “la primera” y de haber mantenido relaciones sexuales con Jesé Rodríguez antes de que éste conociera a Aurah Ruiz.

“En la época que yo le conocí estaba buenísimo. Tenía 19 años y era un niñato divino”, ha dicho la canaria sobre el que fuera por aquel entonces canterano del Real Madrid. Sobre el encuentro sexual que mantuvieron en una discoteca, Amor Romeira ha contado que fue “en el reservado de una discoteca que tenía los cristales tintados”. “Yo podía ver todo pero no me veían a mí”, ha añadido.

Amor Romeira ha contado más detalles de la cuenta sobre su encuentro sexual con Jesé

“Estábamos con un amigo de él y me preguntó si me importaba que mirara. A mí me daba igual pero si no hacía nada”, ha continuado Amor Romeira. “Mientras estábamos haciéndolo, el amigo me tocó la teta y dejé de hacerlo. Me cabreé, me indigné, me vestí y me fui. El amigo era... No quiero ser mala”, ha agregado la canaria sembrando dudas. “Yo te digo, cuando conocí a Jesé si no hubiera sido futbolista hubiese hecho lo mismo”, ha finalizado Amor Romeira.

Amor Romeira ya amenazó a Jesé con contar su encuentro sexual

Meses atrás la ex de Gran Hermano amenazó al delantero con contar su encuentro sexual. “A ver Jesé, parece que se te ha olvidado las veces que hemos follado. A lo mejor tengo que refrescarte cómo nos metimos en el reservado VIP, que era un cuarto con cristales tintados, recordarte que había más gente que saben de nuestra noche de pasión”, dijo.

“Que, por cierto, la noche de pasión estaba tu mejor amigo, que dijiste que si no me importaba que mirara. Y te dije que mientras no me tocara no pasaba nada. Y empezamos a dar rienda suelta a la pasión, pero cuando me tocó el pecho me enfadé y te peleaste con tu amigo”, reiteró.

“Hace tiempo sabías perfectamente lo que era y disfrutabas. Si quieres empiezo a dar detalles... porque estoy contando solo cómo te conocí, pero puedo seguir contando más. Así que no me faltes al respeto y recuerda lo que soy, porque tú lo conociste muy bien”, concluyó.